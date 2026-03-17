Topclubs zien prijs stijgen door nakende WK-selectie: Club Brugge mag extra miljoenen verwachten

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het ook officieel: Igor Thiago mag zich (binnenkort) officieel Braziliaans international noemen. Gaat ook Club Brugge daar extra van profiteren? Het zou zomaar kunnen.

Het was een opvallende selectie van de Braziliaanse Seleçao die naar buiten kwam op maandagnacht, want geen Neymar in de ruime selectie van bondscoach Carlo Ancelotti. Er was wel een opvallende nieuwkomer.

Igor Thiago wordt Braziliaans international

Igor Thiago - de voormalige speler van Club Brugge - zal zijn debuut kunnen maken eind maart voor Brazilië. De aanvaller maakt indruk bij Brentford FC en werd beloond met een selectie. Zijn sterke prestaties in de Premier League blijven dus niet onopgemerkt.

O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026

En zo maakt de gewezen speler van Club Brugge ook de absolute topclubs in Europa steeds gekker. Die gaan mogelijk door het recente nieuws - zeker met het WK dat op de loer ligt en waar Igor Thiago nog meer indruk kan gaan maken - wel sakkeren.

Sky is the limit voor Igor Thiago

De Braziliaan wordt minuut per minuut duurder. Onder meer Chelsea, Manchester City en Bayern München zouden ondertussen de jacht op de voetballer al hebben ingezet om hen in te gaan lijven komende zomer.



De prijs zal worden opgedreven en mogelijk is dat nog goed nieuws voor Club Brugge, dat via een bonussysteem of doorverkooppercentage mag dromen van nog wat extra zakcentjes bij een miljoenenverkoop van Igor Thiago. Op Transfermarkt wordt hij intussen op 50(!) miljoen euro geschat, een bedrag dat de komende maanden nog verder kan oplopen.