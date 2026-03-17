Topclubs zien prijs stijgen door nakende WK-selectie: Club Brugge mag extra miljoenen verwachten

| 1 reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het ook officieel: Igor Thiago mag zich (binnenkort) officieel Braziliaans international noemen. Gaat ook Club Brugge daar extra van profiteren? Het zou zomaar kunnen.

Het was een opvallende selectie van de Braziliaanse Seleçao die naar buiten kwam op maandagnacht, want geen Neymar in de ruime selectie van bondscoach Carlo Ancelotti. Er was wel een opvallende nieuwkomer.

Igor Thiago wordt Braziliaans international

Igor Thiago - de voormalige speler van Club Brugge - zal zijn debuut kunnen maken eind maart voor Brazilië. De aanvaller maakt indruk bij Brentford FC en werd beloond met een selectie. Zijn sterke prestaties in de Premier League blijven dus niet onopgemerkt.

En zo maakt de gewezen speler van Club Brugge ook de absolute topclubs in Europa steeds gekker. Die gaan mogelijk door het recente nieuws - zeker met het WK dat op de loer ligt en waar Igor Thiago nog meer indruk kan gaan maken - wel sakkeren.

Sky is the limit voor Igor Thiago

De Braziliaan wordt minuut per minuut duurder. Onder meer Chelsea, Manchester City en Bayern München zouden ondertussen de jacht op de voetballer al hebben ingezet om hen in te gaan lijven komende zomer.

De prijs zal worden opgedreven en mogelijk is dat nog goed nieuws voor Club Brugge, dat via een bonussysteem of doorverkooppercentage mag dromen van nog wat extra zakcentjes bij een miljoenenverkoop van Igor Thiago. Op Transfermarkt wordt hij intussen op 50(!) miljoen euro geschat, een bedrag dat de komende maanden nog verder kan oplopen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Chelsea

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen Stefaan_82 Stefaan_82 over Club Brugge blijft indruk maken en stuurt nu ook Atlético Madrid wandelen Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben" filip.dhose filip.dhose over Absolute sterkhouder van Lommel heeft een belangrijke boodschap voor de fans Dirk1897 Dirk1897 over Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard Arthur Shelby Arthur Shelby over Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer snuffel snuffel over Topclubs zien prijs stijgen door nakende WK-selectie: Club Brugge mag extra miljoenen verwachten Green kill Green kill over Steven Defour maakt zich toch nog zorgen om Anderlecht Gewoon Kris Gewoon Kris over Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved