Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

Toen Brentford Igor Thiago in Brugge kwam ophalen voor 33 miljoen euro in 2024, riep iedereen dat het gek was. De Braziliaan heeft sindsdien de sceptici tot zwijgen gebracht en mogelijk profiteert Club Brugge andermaal van een topdeal in wording.

Igor Thiago is uitgegroeid tot een van de meest opvallende spitsen in de Engelse competitie bij The Bees. Dit seizoen staat hij met een straffe 18 goals in 29 Premier League-wedstrijden in de statistiekenboekjes. Nog altijd in zijn wat ruwe, ongepolijste stijl, maar nu wel als een spits die volledig tot bloei is gekomen.

Marktwaarde Igo Thiago loopt op tot 50 miljoen euro

Bij Brentford zijn ze dan ook bijzonder blij dat ze destijds hun kans waagden voor de Bruggeling. Een maand geleden kondigde de Engelse club aan dat het contract van Igor Thiago werd verlengd en verbeterd: hij ligt nu vast bij The Bees tot 2031.

Op Transfermarkt wordt hij intussen op 50(!) miljoen euro geschat, een bedrag dat de komende maanden nog verder kan oplopen... zeker als Carlo Ancelotti hem zou oproepen voor Brazilië. Aan interesse alvast geen gebrek.

Biedingsoorlog voor Igor Thiago kan beginnen

Volgens TeamTalk zijn er heel wat kapers op de kust voor de speler. Manchester City en Bayern München hadden zich al gemeld voor de speler, maar ze krijgen nu het gezelschap van Chelsea in een mogelijke biedingsoorlog.


Op die manier mag Brentford mikken op een absolute recordtransfer en heel wat miljoenen winst voor hun Braziliaanse aanvaller. Profiteert ook Club Brugge via bonussen of een doorverkooppercentage nog mee van de deal? 

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 0-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière

