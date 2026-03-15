Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

Vincent Kompany beleefde een frustrerende zaterdag bij Bayer Leverkusen. De blessure van Sven Ulreich maakt de situatie er niet beter op, integendeel. Krijgen we binnenkort een zestienjarige doelman in de Champions League?

Een vroege tegengoal, twee rode kaarten, drie afgekeurde doelpunten: Bayern München moest diep gaan om toch nog een punt mee te nemen uit bij Bayer Leverkusen, dat 21 keer op doel trapte en goed was voor 3,23 expected goals.

Vincent Kompany was bijzonder boos over de arbitrage na de wedstrijd. Maar los van alle al dan niet dubieuze wedstrijdfeiten is het vooral de blessure van Sven Ulreich die Vince The Prince de komende dagen zorgen zal baren.

Alle vier de Bayern-doelmannen zijn geblesseerd

De Duitse doelman speelde de match wel uit tussen de palen, maar kampt met een kwetsuur aan de adductoren. Bayern München bevestigde in een medisch communiqué dat hij voor een nog onbepaalde periode out is.

ℹ️ Sven Ulreich fällt vorerst aus



Sven Ulreich hat sich beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen.



— FC Bayern München (@FCBayern) March 15, 2026

Het probleem: Ulreich was al de vervanger van Jonas Urbig, die op zijn beurt de doublure is van Manuel Neuer, die zelf ook in de lappenmand ligt. En alsof dat nog niet volstaat, is ook Leon Klanc, de vierde Bayern-doelman, geblesseerd.



Dat had een kans kunnen zijn voor Daniel Pertez, die anderhalf jaar geleden nog in beeld was bij Anderlecht, maar Bayern verhuurde hem aan Southampton. Daardoor lijkt Leonard Prescott (de 16-jarige doelman van de U19) de komende wedstrijd het Bayern-doel te moeten gaan verdedigen.