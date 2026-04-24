Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thorgan Hazard is bezig aan zijn laatste weken bij RSC Anderlecht. Nu duidelijk wordt dat hij vertrekt rekent analist Marc Delire helemaal met hem af.

Thorgan Hazard trekt naar RC Lens

Het verhaal van Thorgan Hazard bij RSC Anderlecht lijkt helemaal voorbij. Zijn contract loopt eind juni af en de speler zal niet ingaan op het nieuwe contractvoorstel van één jaar dat paars-wit voor hem klaar had.

Hazard wil meteen een contract voor twee seizoenen krijgen. Vandaag raakte bekend dat zijn ex-club RC Lens dat wel wil geven. En dus verkast Hazard voor volgend seizoen naar de Franse competitie.

De voorbije weken was Hazard na een eerder sterke periode plots weer minder op de voorgrond te zien in het spel van RSC Anderlecht. Voor analist Marc Delire een teken aan de wand dat hij al een tijdje zeker is over zijn vertrek.

Door het slijk gehaald

De analist vindt het dan ook jammer dat Hazard op zo’n manier afscheid zal nemen bij RSC Anderlecht. “Op dit moment heeft hij bij Anderlecht totaal geen zin meer om zich pijn te doen, want in zijn hoofd is hij al weg”, vertelt Delire bij RTL.

Delire vindt dat een gebrek aan respect. “Hij heeft misschien een paar kilo te veel, als je hem daar ziet lopen, zijn achterwerk… als je hem zo ziet, is hij helemaal niet meer betrokken bij het Anderlecht-project”, besluit hij.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
RC Lens
Thorgan Hazard

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 31
Stade Brestois 3-3 RC Lens
Lyon Lyon 25/04 Auxerre Auxerre
Angers Angers 25/04 PSG PSG
Toulouse Toulouse 25/04 Monaco Monaco
Lorient Lorient 26/04 Strasbourg Strasbourg
Paris FC Paris FC 26/04 Lille OSC Lille OSC
Rennes Rennes 26/04 Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 26/04 Metz Metz
Marseille Marseille 26/04 Nice Nice

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie TCJ TCJ over Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender) Snoek Snoek over Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes' Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto Venom#13 Venom#13 over Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!" Ratko Svilar Ratko Svilar over "Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - FCV Dender EH: 2-1 Goro Goro over Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt Dirk1897 Dirk1897 over Stevige domper voor David Hubert en Union SG: nog een sterkhouder out Venom#13 Venom#13 over Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved