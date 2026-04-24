Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

Thorgan Hazard is bezig aan zijn laatste weken bij RSC Anderlecht. Nu duidelijk wordt dat hij vertrekt rekent analist Marc Delire helemaal met hem af.

Thorgan Hazard trekt naar RC Lens

Het verhaal van Thorgan Hazard bij RSC Anderlecht lijkt helemaal voorbij. Zijn contract loopt eind juni af en de speler zal niet ingaan op het nieuwe contractvoorstel van één jaar dat paars-wit voor hem klaar had.

Hazard wil meteen een contract voor twee seizoenen krijgen. Vandaag raakte bekend dat zijn ex-club RC Lens dat wel wil geven. En dus verkast Hazard voor volgend seizoen naar de Franse competitie.

De voorbije weken was Hazard na een eerder sterke periode plots weer minder op de voorgrond te zien in het spel van RSC Anderlecht. Voor analist Marc Delire een teken aan de wand dat hij al een tijdje zeker is over zijn vertrek.

Door het slijk gehaald

De analist vindt het dan ook jammer dat Hazard op zo’n manier afscheid zal nemen bij RSC Anderlecht. “Op dit moment heeft hij bij Anderlecht totaal geen zin meer om zich pijn te doen, want in zijn hoofd is hij al weg”, vertelt Delire bij RTL.

Delire vindt dat een gebrek aan respect. “Hij heeft misschien een paar kilo te veel, als je hem daar ziet lopen, zijn achterwerk… als je hem zo ziet, is hij helemaal niet meer betrokken bij het Anderlecht-project”, besluit hij.