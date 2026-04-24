De koopjes van de Challenger Pro League: deze spelers zijn komende zomer transfervrij en gratis!

De reguliere fase van de Challenger Pro League zit erop. Al moeten de barragematchen nog hun verdict vellen, kunnen we nu al enkele interessante koopjes aanduiden die op 30 juni transfervrij zijn!

Merveille Bokadi (29 jaar, AS Eupen)

Afgelopen zomer besloot Merveille Bokadi zijn carrière in België nieuw leven in te blazen, waar hij al had uitgeblonken in het shirt van Standard. Hij trok naar AS Eupen, waar de Congolees de tijd nam om weer helemaal op fysiek niveau te komen, wat gezien zijn profiel ook nodig was.

In de tweede seizoenshelft groeide Bokadi uit tot een steunpilaar bij de Panda's. De voorbije weken kwam hij echter niet meer in actie en zijn contract loopt af: zal Eupen met hem verlengen? Zo niet, dan valt er misschien wel een slag te slaan met een speler die 154 wedstrijden voor Standard op de teller heeft...

Beau Reus (24 jaar, SK Beveren)

Vertrekt de beste doelman van de Challenger Pro League deze zomer... transfervrij? Beau Reus is in juni einde contract en SK Beveren weet dat er een oplossing moet komen. De club telt heel wat spelers met een aflopend contract en wachtte de promotie af om de gesprekken op te starten... maar Reus geniet veel belangstelling.

Als hij niet bijtekent, zal Beau Reus deze zomer ongetwijfeld zonder veel moeite een hoger aangeschreven club vinden, mogelijk in de Jupiler Pro League. Verschillende clubs volgen hem daar van dichtbij...



Nathan De Medina (28 jaar, Olympic Charleroi)

Bij zijn komst naar Olympic Charleroi was het plan van Nathan De Medina duidelijk: herlanceren na een erg moeilijke periode bij Partizan Belgrado. Speeltijd was het belangrijkste, en De Medina veroverde meteen een basisplaats.

Dat volstond niet om de Dogues te redden: ze tuimelden roemloos naar de Eerste Afdeling ACFF. Dat zal zonder De Medina zijn, want hij blijft niet, maar heeft wel weer ritme gevonden: met ruim dertig matchen in de Bundesliga en meer dan veertig in 1A op zijn teller kan hij een optie zijn voor een Belgische club die ervaring mist.

De toekomst van Colin Dagba bij Beerschot zou weleens kunnen afhangen van een eventuele promotie van de Ratten via de barrages. Blijft de Antwerpse club in 1B, dan is de kans groot dat de Franse flankverdediger, die een uitstekend seizoen speelde (4 assists), zijn contract niet verlengt en dus gratis vertrekt.

Het voormalige PSG-talent, ex-Frans U21-international, zou voor heel wat 1A-ploegen een versterking kunnen zijn, tenzij hij beslist zijn loopbaan in Frankrijk verder te zetten, waar zijn cv sowieso interesse wekt.

Jesper Tolinsson (23 jaar, Lommel SK)

Een teken dat er iets op til is? De sterke Zweedse centrale verdediger van Lommel, Jesper Tolinsson, sloot zich onlangs aan bij het internationale bureau Team Raiola, ooit opgericht door wijlen makelaar Mino Raiola. Zijn contract loopt af en tenzij Lommel op miraculeuze wijze promoveert, zou hij weleens gratis kunnen vertrekken.

Hij is een belangrijke basisspeler bij een top-6-ploeg, nog jong, Zweeds international - en we weten dat Scandinaviërs in de smaak vallen bij Belgische clubs: Jesper Tolinsson heeft het ideale profiel om op de lijstjes te staan van clubs uit (de onderste helft van) de Jupiler Pro League.