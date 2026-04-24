30 miljoen euro (of meer?): 'Arsenal wil Milan aftroeven voor Bruggeling'

Aernout Van Lindt
Het wordt deze zomer een hete transferzomer op Jan Breydel, zoveel is nu al duidelijk. Aan heel veel mouwen zal worden getrokken en de vraag is wie er in september nog in Brugge zal rondlopen.

AC Milan ging enkele dagen geleden vol op het gaspedaal staan in de strijd om Nicolo Tresoldi. De Italiaanse topclub beseft dat het nu of nooit is om de aanvaller naar San Siro te halen. Maar er zijn natuurlijk kapers op de kust.

Arsenal wordt concreet voor Tresoldi

Arsenal FC, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Tottenham Hotspur en Bayer 04 Leverkusen werden eveneens op de geruchtenmolen gespot, maar toonden volgens de Italiaanse media nog geen intenties om de onderhandelingen op te starten.

Daar lijkt nu volgens Tuttomercatoweb verandering in te zijn gekomen, want met name Arsenal FC zou met een concreet aanbod wapperen en ook al contact hebben opgenomen met Club Brugge omtrent een mogelijke deal.

Opbod tussen de grote clubs kan beginnen ...

Daarbij wordt gedacht aan een bedrag van liefst 30 miljoen euro. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 21-jarige aanvaller op dertien miljoen euro, maar bij een opbod tussen de absolute Europese topclubs kan die waarde snel stijgen.


Het is dan ook nog maar de vraag of Club Brugge het eerste beste bod zal aanvaarden, dan wel de druk voor en na het WK zal opdrijven om de absolute jackpot uit de brand te slepen. Meer dan dertig miljoen euro? Dat mag nog niet worden uitgesloten.

Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

19:00
The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

18:40
Stevige domper voor David Hubert en Union SG: nog een sterkhouder out

'Club Brugge gaat concurrentie aan met Chelsea en Ajax voor miljoenensensatie'

17:40
Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

Opvallende afwezige voor Essevee, maar ook goed nieuws uit de ziekenboeg: sterkhouder terug

18:00
Na Club Brugge haalt nu ook Union SG stevige slag in huis met oog op de toekomst

Licentiecommissie maakt duidelijk: pittig extra pigment in strijd tussen Westerlo en Genk

17:20
Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV?

3
Een nieuwe Raman bij KV Mechelen? Debutant Lenaerts laat zich uit over hun band

Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

15:15
Tegenvaller in strijd om Europa: KAA Gent mist twee spelers tot einde van het seizoen

De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard

15:00
'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

23:00
Wat met Europees voetbal? Licentiecommissie heeft nieuws voor Union SG en STVV

13:30
De koopjes van de Challenger Pro League: deze spelers zijn komende zomer transfervrij en gratis!

1
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!"

13:00
4
Lars Friis heeft duidelijke boodschap voor spelers van Cercle Brugge

13:15
1
Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

12:20
5
Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

10:15
Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie

5
Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Analyse

11:40
7
Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

12:00
1
"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

11:20
7
'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

10:00
"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

6
Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

08:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

23:00
🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

62
Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

09:30
10
Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

09:15

