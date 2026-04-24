30 miljoen euro (of meer?): 'Arsenal wil Milan aftroeven voor Bruggeling'

Het wordt deze zomer een hete transferzomer op Jan Breydel, zoveel is nu al duidelijk. Aan heel veel mouwen zal worden getrokken en de vraag is wie er in september nog in Brugge zal rondlopen.

AC Milan ging enkele dagen geleden vol op het gaspedaal staan in de strijd om Nicolo Tresoldi. De Italiaanse topclub beseft dat het nu of nooit is om de aanvaller naar San Siro te halen. Maar er zijn natuurlijk kapers op de kust.

Arsenal wordt concreet voor Tresoldi

Arsenal FC, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Tottenham Hotspur en Bayer 04 Leverkusen werden eveneens op de geruchtenmolen gespot, maar toonden volgens de Italiaanse media nog geen intenties om de onderhandelingen op te starten.

Daar lijkt nu volgens Tuttomercatoweb verandering in te zijn gekomen, want met name Arsenal FC zou met een concreet aanbod wapperen en ook al contact hebben opgenomen met Club Brugge omtrent een mogelijke deal.

Opbod tussen de grote clubs kan beginnen ...

Daarbij wordt gedacht aan een bedrag van liefst 30 miljoen euro. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 21-jarige aanvaller op dertien miljoen euro, maar bij een opbod tussen de absolute Europese topclubs kan die waarde snel stijgen.



Het is dan ook nog maar de vraag of Club Brugge het eerste beste bod zal aanvaarden, dan wel de druk voor en na het WK zal opdrijven om de absolute jackpot uit de brand te slepen. Meer dan dertig miljoen euro? Dat mag nog niet worden uitgesloten.