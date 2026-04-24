Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV?

Anderlecht heeft in deze Play-offs (opnieuw) voetballes gekregen, dit keer zonder zich er mentaal in het slot nog uit te kunnen sleuren. Wouter Vrancken wordt genoemd al mogelijke nieuwe T1 in het Lotto Park, maar wat zou hij daar kunnen doen?

Eén naam duikt de laatste tijd steeds nadrukkelijker op wanneer het over de volgende trainer van RSC Anderlecht gaat (en dat zal zonder twijfel niet Jérémy Taravel zijn): Wouter Vrancken. De coach van STVV laat dit seizoen mooie dingen zien op Stayen en doet daarmee denken aan zijn Mechelse jaren, of zelfs aan zijn beginperiode bij KRC Genk waar hij - dat wordt soms vergeten - het beste voetbal van België bracht.

Het is dan ook niet vreemd dat Vrancken, die staat voor positief, verzorgd, offensief en dominant voetbal, genoemd wordt bij een club die die woorden ooit als fundament van zijn DNA beschouwde. De match van donderdag had in dat opzicht symbolisch kunnen zijn: als Anderlecht won op Stayen en de Kanaries voorbij stak, zou paars-wit nog eens benadrukken dat het, ondanks alles, een grotere club blijft dan STVV, en zette het zich in een goede positie voor een beter Europees ticket.

Kan Wouter Vrancken hetzelfde spel brengen bij Anderlecht?

De uitslag was echter duidelijk: STVV domineerde Anderlecht ruimschoots. Paars-wit was niet in staat te antwoorden op het geïnspireerde, technische combinatiespel in één tijd van de Kanaries. Je zou er ook uit kunnen afleiden dat als Antoine Sibierski de match gezien heeft, hij er alleen maar meer van overtuigd is geraakt dat Vrancken de juiste man is voor zijn toekomstige club.

Maar wat kan Wouter Vrancken eigenlijk met het huidige sportieve materiaal in het Lotto Park? Onder collega's speelden we een simpel spelletje: positie per positie de spelers van beide ploegen vergelijken om in te schatten hoeveel Anderlechters basisspeler zouden zijn bij dit STVV. De conclusie is scherp: heel, heel weinig. Op Coosemans na, die we duidelijk beter vinden dan Kokubo, is er eigenlijk geen enkele zekerheid.

Vrancken de juiste man voor paars-wit of niet?

Misschien is Augustinsson beter dan Joedrick Pupe; Visar Musliu zou je wellicht degelijk kunnen vervangen door Marco Kana (die er donderdag niet bij was). Elders op het veld: buiten Nathan De Cat - die op dit moment nog flink wat boterhammen moet eten, maar wel een veel hoger potentieel heeft dan Abdoulaye Sissako - heeft geen enkele Mauve een plek in het elftal van STVV. Tenzij je de Bertaccini van vorig seizoen in de plaats van Ilias Sebaoui zet (maar sinds dien heeft "Berta" wat van zijn glans verloren).



Kortom: als Wouter Vrancken toch naar RSCA zou komen (wat we betwijfelen: Sibierski zal vermoedelijk iemand "van zichzelf" meebrengen), dan doet hij er goed aan om een paar Kanaries in zijn bagage te stoppen. Bijvoorbeeld Ryotaro Ito, Kaito Matsuzawa... of ene Keisuke Goto. Ons buikgevoel zegt dat het niet zal gebeuren.