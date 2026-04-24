Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV?

Anderlecht heeft in deze Play-offs (opnieuw) voetballes gekregen, dit keer zonder zich er mentaal in het slot nog uit te kunnen sleuren. Wouter Vrancken wordt genoemd al mogelijke nieuwe T1 in het Lotto Park, maar wat zou hij daar kunnen doen?

Eén naam duikt de laatste tijd steeds nadrukkelijker op wanneer het over de volgende trainer van RSC Anderlecht gaat (en dat zal zonder twijfel niet Jérémy Taravel zijn): Wouter Vrancken. De coach van STVV laat dit seizoen mooie dingen zien op Stayen en doet daarmee denken aan zijn Mechelse jaren, of zelfs aan zijn beginperiode bij KRC Genk waar hij - dat wordt soms vergeten - het beste voetbal van België bracht.

Het is dan ook niet vreemd dat Vrancken, die staat voor positief, verzorgd, offensief en dominant voetbal, genoemd wordt bij een club die die woorden ooit als fundament van zijn DNA beschouwde. De match van donderdag had in dat opzicht symbolisch kunnen zijn: als Anderlecht won op Stayen en de Kanaries voorbij stak, zou paars-wit nog eens benadrukken dat het, ondanks alles, een grotere club blijft dan STVV, en zette het zich in een goede positie voor een beter Europees ticket.

Kan Wouter Vrancken hetzelfde spel brengen bij Anderlecht?

De uitslag was echter duidelijk: STVV domineerde Anderlecht ruimschoots. Paars-wit was niet in staat te antwoorden op het geïnspireerde, technische combinatiespel in één tijd van de Kanaries. Je zou er ook uit kunnen afleiden dat als Antoine Sibierski de match gezien heeft, hij er alleen maar meer van overtuigd is geraakt dat Vrancken de juiste man is voor zijn toekomstige club.

Maar wat kan Wouter Vrancken eigenlijk met het huidige sportieve materiaal in het Lotto Park? Onder collega's speelden we een simpel spelletje: positie per positie de spelers van beide ploegen vergelijken om in te schatten hoeveel Anderlechters basisspeler zouden zijn bij dit STVV. De conclusie is scherp: heel, heel weinig. Op Coosemans na, die we duidelijk beter vinden dan Kokubo, is er eigenlijk geen enkele zekerheid.

Vrancken de juiste man voor paars-wit of niet?

Misschien is Augustinsson beter dan Joedrick Pupe; Visar Musliu zou je wellicht degelijk kunnen vervangen door Marco Kana (die er donderdag niet bij was). Elders op het veld: buiten Nathan De Cat - die op dit moment nog flink wat boterhammen moet eten, maar wel een veel hoger potentieel heeft dan Abdoulaye Sissako - heeft geen enkele Mauve een plek in het elftal van STVV. Tenzij je de Bertaccini van vorig seizoen in de plaats van Ilias Sebaoui zet (maar sinds dien heeft "Berta" wat van zijn glans verloren).

Kortom: als Wouter Vrancken toch naar RSCA zou komen (wat we betwijfelen: Sibierski zal vermoedelijk iemand "van zichzelf" meebrengen), dan doet hij er goed aan om een paar Kanaries in zijn bagage te stoppen. Bijvoorbeeld Ryotaro Ito, Kaito Matsuzawa... of ene Keisuke Goto. Ons buikgevoel zegt dat het niet zal gebeuren.

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

Stevige domper voor David Hubert en Union SG: nog een sterkhouder out

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

Wat met Europees voetbal? Licentiecommissie heeft nieuws voor Union SG en STVV

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

Opvallende afwezige voor Essevee, maar ook goed nieuws uit de ziekenboeg: sterkhouder terug

'Club Brugge gaat concurrentie aan met Chelsea en Ajax voor miljoenensensatie'

Na Club Brugge haalt nu ook Union SG stevige slag in huis met oog op de toekomst

Licentiecommissie maakt duidelijk: pittig extra pigment in strijd tussen Westerlo en Genk

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

30 miljoen euro (of meer?): 'Arsenal wil Milan aftroeven voor Bruggeling'

🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

Een nieuwe Raman bij KV Mechelen? Debutant Lenaerts laat zich uit over hun band

Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

Tegenvaller in strijd om Europa: KAA Gent mist twee spelers tot einde van het seizoen

De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard

Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

De koopjes van de Challenger Pro League: deze spelers zijn komende zomer transfervrij en gratis!

Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!"

Lars Friis heeft duidelijke boodschap voor spelers van Cercle Brugge

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect?

Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

