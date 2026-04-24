📷 OFFICIEEL KV Mechelen komt met contractnieuws op de proppen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
KV Mechelen heeft een profcontract gegeven aan Wassim Lantaki. Voor de 22-jarige middenvelder is het zijn eerste profcontract.

KV Mechelen heeft Wassim Lantiki zijn eerste profcontract laten tekenen. Er werd een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op een extra seizoen, gesloten.

“Lantaki zet zo een belangrijke stap in zijn ontwikkeling en wordt beloond voor zijn progressie”, klinkt het op de website van KV Mechelen.

Lantiki is één van de sterkhouders van Jong KV. Dit seizoen werd hij meermaals uitgenodigd op het trainingsveld bij de A-kern van KV Mechelen.

“De talentvolle speler genoot van een sterke jeugdopleiding, met passages bij RSC Anderlecht (2013-2020) en LOSC Lille (2020-2023), voor hij zijn traject verderzette bij Malinwa”, klinkt het.

Met deze overeenkomst toont KV Mechelen naar eigen zeggen dat het vertrouwen heeft in jong talent. De club kikt uit naar de verdere ontwikkeling van Wassim in geel-rood, besluit men.

