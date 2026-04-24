📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Sporting Hasselt is op sportief vlak kandidaat voor de Challenger Pro League. Alleen kreeg de ploeg vandaag te horen dat het geen licentie kreeg.

Geen licentie voor Sporting Hasselt

In tweede zittijd is de licentie van Sporting Hasselt voor de Challenger Pro League opnieuw geweigerd. De ploeg laat weten dat het in beroep gaat tegen die beslissing.

Dit weekend kan de ploeg nochtans zekerheid krijgen over de promotie, maar administratief wordt die voorlopig nog tegengehouden tot het beroep bij C-SAR verwerkt is.

“De voorbije twee seizoenen werd er stevig geïnvesteerd in de infrastructuur van de club”, deelt Sporting Hasselt mee in een mededeling. “Die is intussen goedgekeurd voor de Challenger Pro League, waarvoor onze oprechte dank aan Stad Hasselt en onze fantastische werkgroep.”

Administratieve probleempjes

De club geeft toe dat er nog enkele zaken administratief in orde gebracht moeten worden. “Met die aanpassingen gaan we meteen aan de slag. We kijken de beroepsprocedure positief tegemoet”, besluit men.

Het beroep verloopt via C-SAR, het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector. Momenteel is niet geweten wanneer er uitsluitsel komt. Als Spor Hasselt zondag wint, wordt het toch een feest met een zwart randje voorlopig.

