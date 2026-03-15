🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

STVV verloor zondag de Limburgse derby met 1-0 van Racing Genk. De Truienaars hadden vaak controle, maar op offensief vlak liep het mis. Er werd veel te weinig gedaan met 64% balbezit.

"We speelden een goeie wedstrijd, alleen is het jammer dat we niet genoeg stootkracht hadden om meer te creëren", analyseert Wouter Vrancken na afloop. "In de eerste helft vonden we de vrije man niet omdat we het onszelf moeilijk maakten."

Creativiteit vooraan ontbrak bij STVV

Tijdens de rust moest Vrancken goed bijsturen. "In de tweede helft werden de ruimtes vaker gevonden en hadden we minder problemen met hun druk. Ze vormden een laag blok, al denk ik niet dat dit hun bedoeling was."

Verder hield de Truiense oefenmeester het simpel. "Ik kan over de wedstrijd helemaal niks zeggen. Er waren in de eerste helft bijvoorbeeld een paar 50/50-ballen waarbij we niet stevig genoeg waren, dat hebben we bijgestuurd in de rust."

"Eigenlijk is alles goed verlopen, buiten het feit dat we niet genoeg kansen creëerden terwijl we dominant voetbalden. Ik kan de jongens niets verwijten als je ziet waar we staan. Genk heeft ook gewoon ongelooflijk veel individuele kwaliteit. Als je dit kunt brengen tegen hen, dan doe je het gewoon goed", aldus Vrancken.