🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV verloor de Limburgse derby met 1-0 van Racing Genk. STVV-coach Wouter Vrancken was duidelijk na afloop. De T1 zag een goede prestatie van zijn ploeg, buiten het feit dat er niet genoeg gecreëerd werd.

STVV verloor zondag de Limburgse derby met 1-0 van Racing Genk. De Truienaars hadden vaak controle, maar op offensief vlak liep het mis. Er werd veel te weinig gedaan met 64% balbezit. 

"We speelden een goeie wedstrijd, alleen is het jammer dat we niet genoeg stootkracht hadden om meer te creëren", analyseert Wouter Vrancken na afloop. "In de eerste helft vonden we de vrije man niet omdat we het onszelf moeilijk maakten."

Creativiteit vooraan ontbrak bij STVV

Tijdens de rust moest Vrancken goed bijsturen. "In de tweede helft werden de ruimtes vaker gevonden en hadden we minder problemen met hun druk. Ze vormden een laag blok, al denk ik niet dat dit hun bedoeling was."

Verder hield de Truiense oefenmeester het simpel. "Ik kan over de wedstrijd helemaal niks zeggen. Er waren in de eerste helft bijvoorbeeld een paar 50/50-ballen waarbij we niet stevig genoeg waren, dat hebben we bijgestuurd in de rust."

Lees ook... 🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen
"Eigenlijk is alles goed verlopen, buiten het feit dat we niet genoeg kansen creëerden terwijl we dominant voetbalden. Ik kan de jongens niets verwijten als je ziet waar we staan. Genk heeft ook gewoon ongelooflijk veel individuele kwaliteit. Als je dit kunt brengen tegen hen, dan doe je het gewoon goed", aldus Vrancken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV
Wouter Vrancken

Meer nieuws

🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen Reactie

🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

16:35
1
Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

15:24
🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

14:30
LIVE: Standard mist strafschop maar is wel met man meer op zoek naar doelpunt Live

LIVE: Standard mist strafschop maar is wel met man meer op zoek naar doelpunt

17:35
Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

17:30
🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

17:00
4
D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

13:30
Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

16:00
Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

16:30
'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

15:30
1
🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

15:00
(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

14:00
Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen

Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen

09:00
16
Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

08:20
LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?

LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?

07:30
Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

14/03
🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

13:15
Bryan Heynen spreekt duidelijke taal voor derby tegen STVV

Bryan Heynen spreekt duidelijke taal voor derby tegen STVV

22:45
Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

22:30
Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

13:02
Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

12:30
LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

11:00
🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

12:00
1
LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

10:45
Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

11:00
Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn" De derde helft

Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn"

11:30
1
Geloof bij Dender ebt volledig weg: "Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen..."

Geloof bij Dender ebt volledig weg: "Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen..."

10:30
1
Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"

Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"

10:00
Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

14/03
Succesformule op tafel: zo kan KV Mechelen Anderlecht kloppen volgens Philippe Albert

Succesformule op tafel: zo kan KV Mechelen Anderlecht kloppen volgens Philippe Albert

09:30
Een typisch Union-verhaal: "Kijk waar ik twee maanden geleden stond"

Een typisch Union-verhaal: "Kijk waar ik twee maanden geleden stond"

08:40
"Mooiste verjaardagscadeau"

"Mooiste verjaardagscadeau"

08:00
Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat

Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat

07:00
3
KVC Westerlo laat Club Brugge afzien maar vergeet zichzelf te belonen: coach Charaï is zeer duidelijk

KVC Westerlo laat Club Brugge afzien maar vergeet zichzelf te belonen: coach Charaï is zeer duidelijk

06:15
3
Zien we Steven Defour volgend seizoen weer als trainer? Hij geeft zelf het antwoord

Zien we Steven Defour volgend seizoen weer als trainer? Hij geeft zelf het antwoord

06:30
Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

23:29
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 0-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over Antwerp - Standard: 1-0 Blackadder Blackadder over KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Gebuisd tegen de top zes: Club Brugge bewees al dat slechte reeks geen probleem is fanskb fanskb over Ex-speler van topclubs in JPL: "Ik rook al sinds mijn veertiende, ik ging 300 keer per jaar naar McDonald's" --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KRC Genk - STVV: 1-0 rinus michels rinus michels over Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat rinus michels rinus michels over 'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge' Dirk1897 Dirk1897 over Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven IXL IXL over Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved