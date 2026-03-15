D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

Zondag 15 maart is het D-day voor veel ploegen in de Jupiler Pro League. In drie duels gaat zo'n beetje alles beslist worden wat van belang is voor het Belgisch voetbal de komende twee maanden - toch bovenaan het klassement.

KV Mechelen, KAA Gent én RSC Anderlecht naar Champions' Play-offs?

KV Mechelen en RSC Anderlecht spelen tegen elkaar in een rechtstreeks duel om een ticket voor de Champions' Play-offs. Anderlecht is met een punt altijd zeker van de top-6, maar zal willen winnen om de kloof met de top-3 niet te groot te laten worden.

KV Mechelen van zijn kant is met een overwinning er altijd bij. Maar zelfs bij een gelijkspel of verlies, kunnen ze alsnog kijken naar de resultaten in andere wedstrijden. Door de nederlaag van Westerlo tegen Club Brugge is er alvast één stapje gezet richting top-6.

Als Standard verliest bij Antwerp én Genk haalt het niet tegen STVV, dan is ook voor Mechelen de top-6 mathematisch gezien altijd een feit. En ook KAA Gent zou dan in de handjes mogen klappen, want zij wonnen vrijdag al van Zulte Waregem.

Lees ook... LIVE: STVV gaat op zoek naar de gelijkmaker!›

Daardoor hebben ook de Buffalo's nu 42 punten, voorlopig vier meer dan Genk en Standard en sowieso vier meer dan Westerlo. Wordt alles op speeldag 29 beslist, waardoor de laatste speeldag plots minder interessant wordt?