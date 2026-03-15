(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

Royal Antwerp is door de overwinning van KAA Gent vrijdagavond tegen Zulte Waregem mathematisch zeker dat het geen Champions' Play-offs zal spelen. Voor de match tegen Standard willen ze wel tonen wat ze in hun mars hebben.

Het is geen leuk seizoen gebleken voor Royal Antwerp FC. De Champions' Play-offs werden niet behaald en met 34 punten uit 28 wedstrijden is het gewoon té weinig. De coach werd ontslagen en de revival onder nieuwbakken T1 Oosting was ook van korte duur.

Werk aan de winkel voor Royal Antwerp FC, te beginnen tegen Standard

Toch wil The Great Old zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden. Het wil er staan, te beginnen tegen Standard. Ook via eindwinst in de Europe Play-offs kan eventueel nog een ticket geboekt worden voor de Conference League.

"Samen met matchsponsor Ligna, hout voor haven en industrie, geven Michel-Ange Balikwisha en Tjaronn Chery vanmiddag de aftrap", aldus Royal Antwerp FC in een persbericht dat ook gedeeld werd via de sociale media.

The Great Old wil knallen in het eigen stadion en rekent op de fans

Op die manier willen ze bij The Great Old de supporters nog eens gaan opzwepen om op die manier toch te laten zien dat ze er nog vol willen voor gaan. De steun van de supporters kan daarbij namelijk zeker gaan helpen - en het is ook klantenbinding naar volgend seizoen toe.



Tjaronn Cherry is momenteel goed bezig bij NEC Nijmegen, terwijl Balikwisha het bij Celtic Glasgow opnieuw moeilijk heeft om zich door te zetten - problemen die hij ook al kende bij Standard en Antwerp, de twee clubs die zondagnamiddag tegenover elkaar staan.