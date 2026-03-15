Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

Ilay Camara heeft zich uitgesproken over racisme in het voetbal, waar hij al jarenlang mee te maken heeft. Al vanaf de U10, vertelt hij, moest hij het ontgelden. Een hallucinant verhaal toch wel jammer genoeg.

In de voorbije weken is het thema racisme in het voetbal helaas opnieuw op de voorgrond gekomen. De aanvaring tussen Vinicius Junior en Gianluca Prestianni, die er door de Braziliaan van werd beschuldigd hem meermaals voor aap te hebben uitgescholden, zorgde voor een golf van verontwaardiging.

Racistische incidenten blijven schering en inslag

Ook het Belgische voetbal blijft niet gespaard van racisme. Eind vorig jaar werd Beerschot-speler Dennis Gyamfi nog aangepakt door een supporter van SK Beveren. En in een interview bij de RTBF deelde ook Ilay Camara zijn eigen ervaring.

"Het is een belangrijk thema. Gezien de agressie en racistische opmerkingen is het nodig om erover te praten", vindt de vleugelverdediger van RSC Anderlecht. "Veel mensen zien ons als voorbeeld en wij, voetballers, moeten ons inzetten voor meer respect." Camara zelf is op het veld al vaak uitgescholden.

Ilay Camara van RSC Anderlecht werd al bij de U10 racistisch bejegend

"Vandaag raakt het me niet meer, ik heb geleerd om respect af te dwingen. Mijn moeder heeft me altijd geleerd dat je vooruit moet in het leven en je nooit mag verlagen tot het niveau van racisten. Maar in het verleden heb ik veel geleden onder racisme."

"Bij de U10 noemden ze me 'neger'. Toeschouwers, ouders en zelfs kleintjes. Dat is te gek, je weet dat de ket van 9 die dat zegt, dat dat niet van hemzelf komt. Dat komt sowieso van de ouders, want dat kind weet niet eens wat het betekent", benadrukt Ilay Camara.