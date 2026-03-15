Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

Ilay Camara heeft zich uitgesproken over racisme in het voetbal, waar hij al jarenlang mee te maken heeft. Al vanaf de U10, vertelt hij, moest hij het ontgelden. Een hallucinant verhaal toch wel jammer genoeg.

In de voorbije weken is het thema racisme in het voetbal helaas opnieuw op de voorgrond gekomen. De aanvaring tussen Vinicius Junior en Gianluca Prestianni, die er door de Braziliaan van werd beschuldigd hem meermaals voor aap te hebben uitgescholden, zorgde voor een golf van verontwaardiging.

Ook het Belgische voetbal blijft niet gespaard van racisme. Eind vorig jaar werd Beerschot-speler Dennis Gyamfi nog aangepakt door een supporter van SK Beveren. En in een interview bij de RTBF deelde ook Ilay Camara zijn eigen ervaring.

"Het is een belangrijk thema. Gezien de agressie en racistische opmerkingen is het nodig om erover te praten", vindt de vleugelverdediger van RSC Anderlecht. "Veel mensen zien ons als voorbeeld en wij, voetballers, moeten ons inzetten voor meer respect." Camara zelf is op het veld al vaak uitgescholden.

"Vandaag raakt het me niet meer, ik heb geleerd om respect af te dwingen. Mijn moeder heeft me altijd geleerd dat je vooruit moet in het leven en je nooit mag verlagen tot het niveau van racisten. Maar in het verleden heb ik veel geleden onder racisme."

"Bij de U10 noemden ze me 'neger'. Toeschouwers, ouders en zelfs kleintjes. Dat is te gek, je weet dat de ket van 9 die dat zegt, dat dat niet van hemzelf komt. Dat komt sowieso van de ouders, want dat kind weet niet eens wat het betekent", benadrukt Ilay Camara.

LIVE: Standard mist strafschop maar is wel met man meer op zoek naar doelpunt Live

17:35
Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"

🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

Succesformule op tafel: zo kan KV Mechelen Anderlecht kloppen volgens Philippe Albert

🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat

🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

Besnik Hasi spreekt klare taal over ontslag van Lucas Biglia

Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn"

Geloof bij Dender ebt volledig weg: "Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen..."

Zien we Steven Defour volgend seizoen weer als trainer? Hij geeft zelf het antwoord

Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen

Een typisch Union-verhaal: "Kijk waar ik twee maanden geleden stond"

Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht

"Mooiste verjaardagscadeau"

LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?

Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming

KVC Westerlo laat Club Brugge afzien maar vergeet zichzelf te belonen: coach Charaï is zeer duidelijk

Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 0-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière

