'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

Club Brugge heeft dit seizoen al heel veel indruk gemaakt. In de competitie, maar zeker ook in de Champions League. En dat heeft uiteraard ook gezorgd voor heel wat interesse in heel wat van de spelers.

Joel Ordonez, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Christos Tzolis, ... De aandacht voor spelers van Club Brugge is bijzonder groot. Aan blauw-zwart om komende zomer een aantal van de spelers toch nog aan boord te houden.

Nicolo Tresoldi maakt indruk bij Club Brugge

Makkelijk zal het niet worden, want ook de kapitaalkrachtige teams in de wereld kloppen nadrukkelijk op tafel. Zo ook voor Nicolo Tresoldi, zo blijkt. Vanuit de Premier League willen de topclubs hem in huis gaan halen.

De spits heeft er al een prima seizoen opzitten bij blauw-zwart met ondertussen toch al twaalf goals en drie assists. En daardoor is er ook veel interesse in de in Italië geboren Duitse aanvaller, zo laat BILD ondertussen weten.

'Arsenal wil Nicolo Tresoldi in huis halen'

Met Arsenal is daarbij alvast een absolute topclub. The Gunners lijken op weg naar de titel in de Premier League en mogen ook nog dromen van het allerhoogste in de Champions League nadat ze er de League Phase wonnen.

Vorig jaar betaalde Club Brugge zo'n zes miljoen euro voor Tresoldi, nu gaan ze hem mogelijk al met veel winst kunnen verkopen. Een concreet bod is er nog niet, dus het is nog de vraag hoeveel miljoenen Arsenal voor hem op tafel wil leggen.