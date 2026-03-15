Lokeren in crisis? Dit doen ze op het veld - en Lommel haalt uit

De spanning bij Lokeren liep de voorbije dagen op. De heel invloedrijke sfeergroep The Authentics daagde niet op voor het duel tegen Jong Gent. Het duel werd wel met stevige cijfers gewonnen. En wat gebeurde er in Lommel?

Lokeren - Gent U23 4-1

De frustratie bij de supporters van Lokeren loopt op. De club doet volgens hen te weinig wat betreft communicatie, voor de betrokkenheid van de supporters en ook het sportieve beleid wordt in vraag gesteld. Daardoor werd de match tegen de beloften van Gent onderworpen aan een boycot.

De supporters willen overleg en dreigen ook de volgende wedstrijden te boycotten. Daardoor is er echt wel werk aan de winkel voor de Waaslanders, die steeds meer onder druk kwamen te staan - ook op sportief gebied in de Challenger Pro League.

De fans die wél aanwezig waren tegen Gent U23 lieten mooie dingen zien. Mabaza en Van Aerschot maakten er na een kwartier al 2-0 van, nog voor de pauze werd het zelfs al 3-0 met het tweede doelpunt van Van Aerschot. Vanderdonck milderde voor de bezoekers, Brrou legde de 4-1 eindstand vast.

Lommel - Francs Borains 3-1

Lokeren springt zo weg van Lierse naar de negende plaats in de stand en komt tot op een puntje van de beloften van Gent. Iets hoger in het klassement deed Lommel een goede zaak door uit te halen tegen Francs Borains met een 3-1 overwinning.



Salah en Wouters maakten er na een kwartier al 2-0 van, na een goal van Ali voor de bezoekers kreeg Lommel twee strafschoppen. Seuntjes zette er daar eentje van om en miste er ook eentje, de tweede helft was dan weer een maat voor niets.