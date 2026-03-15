Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

Volgende vrijdag maakt Rudi Garcia zijn eerste selectie van 2026 bekend. De naam van Christian Kabasele wordt daarbij maar zelden genoemd, iets wat de betrokkene zelf betreurt. "Een gebrek aan erkenning overal", klinkt het.

Op zijn 35ste staat Christian Kabasele nog altijd zijn mannetje in de Serie A. De centrale verdediger startte dit seizoen in 20 van de 29 competitiewedstrijden die Udinese speelde. Zaterdag toonde hij zich opnieuw erg solide tegen Juventus, bij de nipte nederlaag van zijn ploeg tegen De Oude Dame.

Wordt Christian Kabasele niet naar waarde geschat?

Toch lijken de kansen dat hij volgende vrijdag geselecteerd wordt erg klein. Kabasele werd bovendien sinds 2018 niet meer opgeroepen. Acht jaar afwezigheid die hij betreurt, des te meer omdat hij zelden echt zijn kans kreeg toen Roberto Martinez hem selecteerde (twee interlands uit 19 oproepen).

Het moet gezegd: de concurrentie in de verdediging was groot. Verdient hij een nieuwe oproep? Hij vindt in elk geval dat hij te weinig in het debat voorkomt: "Dat is een beetje het verhaal van mijn carrière. Ik heb altijd meer moeten bewijzen dan anderen", klaagt hij in La Dernière Heure.

Dit heeft (gewezen) Rode Duivel Kabasele zelf te zeggen

"Ik weet dat de concurrentie hard is, maar ik ben basisspeler bij een goede ploeg in de Serie A en de Italiaanse pers heeft mijn kwaliteiten al meermaals geprezen. Toch heb ik altijd een gebrek aan erkenning gevoeld, waar ik ook speelde", gaat hij verder.



Werkt zijn leeftijd van 35 tegen hem? "De leeftijd speelt niet meer zo'n grote rol. Kijk naar Luka Modric of Cristiano Ronaldo, ook al zitten zij in een andere categorie. Axel Witsel is al 37. Je ziet steeds meer spelers die ook lang na hun dertigste blijven presteren."