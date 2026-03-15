Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

Zondag staat de derby tussen Genk en STVV op de agenda. Een bijzondere situatie ten huize Nicky Hayen.

Familie Hayen niet in het uitvak op Genk

De zonen van Genk-trainer Nicky Hayen voetballen bij STVV en zijn ook supporter van de Kanaries. “Ze zijn in de eerste plaats supporter van mij”, klinkt het diplomatisch bij Nicky Hayen in Het Belang van Limburg.

Als hij een ploeg als Genk kiest om te werken, dan steunen ze hem daar helemaal in. “Eigenlijk zijn ze daar heel matuur mee omgegaan. Ze weten ook dat dit een mooie kans was voor mij. En ze komen geregeld kijken.”

Zondag zullen ze echter niet in het uitvak zitten in Genk. “We proberen dat te vermijden omdat mijn zonen en mijn vrouw wel al negatieve reacties hebben gehad. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal, zeker als er alcohol in het spel is.”

Oproep aan de supporters

Hayen betreurt dat, maar vind dat er in een derby wel wat mag. “Spreekkoren en plaagstoten horen daarbij. Voetbal gaat voor een groot deel om emoties en rivaliteit. Dat maakt het net spannend.”

Lees ook... LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?›

Al doet de trainer van Genk wel een oproep aan de supporters. “Laat je vocaal gelden, gebruik alles wat toegelaten is, maar probeer vooral je eigen ploeg positief te ondersteunen”, besluit hij.