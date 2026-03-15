Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

Besnik Hasi werd dit seizoen ontslagen bij RSC Anderlecht. In een uitgebreid gesprek met Het Laatste Nieuws doet hij een boekje open over enkele hete hangijzers.

Samenwerking tussen Hasi en Renard

Besnik Hasi blikte in het gesprek terug met hoe hij moest werken met Olivier Renard. Hij beschrijft hun band als oké. “Hij was mijn baas. We respecteerden elkaar”, klinkt het.

Al was er niet veel duidelijkheid in hoe alles werkte. “Alleen was het zelfs na een jaar voor mij nog niet duidelijk wie nu precies wat deed. Olivier, Tim, Thibault... Iedereen deed transfers. Ik begreep het soms niet goed”, gaat Hasi verder.

Dossier Mats Rits

Er waren ook discussiepunten. De ex-trainer van RSC Anderlecht wou Mats Rits bijvoorbeeld bij de groep houden. “Maar de club besliste er anders over. Wie? Dan gaan de paraplu's natuurlijk open.”

Hasi laat ook weten dat hij aan de boom had kunnen schudden, ook in andere dossiers, maar dat deed hij naar eigen zeggen bewust niet.

“Omdat ik van Anderlecht hou. Daarom ben ik ook altijd zeer open en loyaal geweest tegen mijn 'drie directeurs'. Hoe we gingen spelen, met wie en waarom”, gaat hij verder.



Toch liep het niet zoals het had moeten lopen. “Maar vaak wisten ze alles al. Sommige dingen zoals blessures zelfs eerder dan ik en mijn staf. Ik had daar moeite mee”, besluit Hasi.