OH Leuven heeft een enorm mooie overwinning weten te boeken op bezoek bij Charleroi. Een leuke terugkeer naar het Zwarte Land voor Felice Mazzu ook, die jarig was.

Dit is het mooiste verjaardagscadeau denkbaar (hij werd donderdag 60 jaar, red). Onze eerste helft was nochtans niet al te best. Veel afval, veel verloren duels. Gelukkig konden we de nul houden. Charleroi kwam ook beter uit de kleedkamer en ons doelman hield ons recht. Maar daarna volgden 25 perfecte minuten voor ons: 2 keer scoren en verdedigen als blok. Er zijn soms matchen waarin je minder bent dan je tegenstander, maar toch wint. We moeten gewoon uit deze delicate situatie geraken en dit is een belangrijke stap."

