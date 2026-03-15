Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn"

Wesley Sonck heeft zich ook na zijn voetbalcarrière in de kijker gespeeld. Al is dat voor veel ex-voetballers helemaal geen sinecure.

Leven na het voetbal

Wesley Sonck is na zijn voetbalcarrière niet in de vergeetput gevallen. Hij begon al snel als voetbalanalist en commentator, een job die hij al 14 jaar uitoefent.

Maar nu wordt hij ook voor andere zaken meer en meer gevraagd. Na zijn geslaagde passage in De Container Cup, dat een nieuw seizoen krijgt, is hij nu ook bij VTM te zien in De Box.

“Ik word ook gevraagd voor andere dingen waarvan ik denk: ikke? Want je kan wel goed zijn in voetbal, het is niet evident om iets te vinden na je loopbaan”, klinkt het bij Dag Allemaal.

Niet gemakkelijk

Olivier Deschacht liet eerder al weten dat het niet gemakkelijk is om als ex-voetballer je draai te vinden in een totaal nieuw leven na het voetbal.

“Hij zal niet de enige zijn”, gaat Sonck verder. “Het is echt niet evident om je leven zinvol in te vullen na je voetbalcarrière. Je komt uit een leven van discipline en structuur, en als je niet gestudeerd hebt of je kan niet in het bedrijf van je ouders stappen, dan is het zoeken.”





Sommigen gaan studeren, maar dat was geen optie voor Sonck. “Ik kan niet zeggen dat studeren een talent van mij is, maar ik weet wel dat je in je leven heel wat kennis vergaart waarmee je aan de slag kan buiten het voetbal”, besluit hij.