🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

KV Kortrijk won in extremis met 3-1 van Olympic Charleroi. Als alles meezit, dan kan de ploeg van Michiel Jonckheere volgende week al de promotie vieren.

Dubbel feest in Kortrijk

Het was feest in Kortrijk. De ploeg vierde het 125-jarige bestaan met een groot feest, maar op het veld bleef het spektakel lang uit tegen Olympic Charleroi.

Na het uur trapte Hurtevent de thuisploeg op voorsprong, maar vijf minuten later stonden de bordjes alweer in evenwicht. Het leek een 1-1-gelijkspel te worden, tot Lambert scoorde in minuut 91. Ambrose maakte het helemaal af.

“Het is absoluut geen toeval meer dat we zo laat scoren. De sterkte van onze ploeg is dat iedereen blijft vechten voor elkaar”, vertelt trainer Michiel Jonckheere aan Het Laatste Nieuws. Mijn jongens moeten genieten van zulke momenten, en gerust ook iets drinken.”

Volgende week promotie?

Jonckheere had enorm veel lof ook voor de supporters die heel veel moeite deden met de prachtige tifo. En nu is het wachten tot de promotie een feit is.

Dat kan volgende week al een feit zijn, als alles meezit weliswaar. “We moeten blijven presteren, want Beerschot is ook een fantastische reeks aan het neerzetten”, besluit de trainer.



