🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

KV Kortrijk won in extremis met 3-1 van Olympic Charleroi. Als alles meezit, dan kan de ploeg van Michiel Jonckheere volgende week al de promotie vieren.

Dubbel feest in Kortrijk

Het was feest in Kortrijk. De ploeg vierde het 125-jarige bestaan met een groot feest, maar op het veld bleef het spektakel lang uit tegen Olympic Charleroi.

Na het uur trapte Hurtevent de thuisploeg op voorsprong, maar vijf minuten later stonden de bordjes alweer in evenwicht. Het leek een 1-1-gelijkspel te worden, tot Lambert scoorde in minuut 91. Ambrose maakte het helemaal af.

“Het is absoluut geen toeval meer dat we zo laat scoren. De sterkte van onze ploeg is dat iedereen blijft vechten voor elkaar”, vertelt trainer Michiel Jonckheere aan Het Laatste Nieuws. Mijn jongens moeten genieten van zulke momenten, en gerust ook iets drinken.”

Volgende week promotie?

Jonckheere had enorm veel lof ook voor de supporters die heel veel moeite deden met de prachtige tifo. En nu is het wachten tot de promotie een feit is.

Dat kan volgende week al een feit zijn, als alles meezit weliswaar. “We moeten blijven presteren, want Beerschot is ook een fantastische reeks aan het neerzetten”, besluit de trainer.

Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn"

11:30
LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

11:00
LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

10:45
Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

11:00
Geloof bij Dender ebt volledig weg: "Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen..."

10:30
Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"

10:00
Succesformule op tafel: zo kan KV Mechelen Anderlecht kloppen volgens Philippe Albert

09:30
Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen

09:00
Een typisch Union-verhaal: "Kijk waar ik twee maanden geleden stond"

08:40
Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

08:20
"Mooiste verjaardagscadeau"

08:00
LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?

07:30
Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat

07:00
Dit gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League

21:56
KVC Westerlo laat Club Brugge afzien maar vergeet zichzelf te belonen: coach Charaï is zeer duidelijk

06:15
Zien we Steven Defour volgend seizoen weer als trainer? Hij geeft zelf het antwoord

06:30
Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

23:29
Ex-speler van topclubs in JPL: "Ik rook al sinds mijn veertiende, ik ging 300 keer per jaar naar McDonald's"

23:00
Bryan Heynen spreekt duidelijke taal voor derby tegen STVV

22:45
Club Brugge boekt krappe zege tegen Westerlo, maar grote zorgen om Vanaken

22:42
Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

22:30
Preud'homme doet boekje open over relaties van Club Brugge met andere ploegen in Europa

21:20
Besnik Hasi spreekt klare taal over ontslag van Lucas Biglia

21:40
17 goals in zijn eerste profseizoen: chouchou van Stijn Stijnen in het vizier van meerdere clubs uit 1A

21:00
Stad Brugge brengt geluk: 12 op 12 op komst?

21:15
📷 Deel van supporters van ploeg uit Challenger Pro League boycotten thuiswedstrijd

20:00
Union heeft aan een goed halfuur genoeg om hekkensluiter Dender opzij te zetten in glansloze overwinning

20:09
🎥 Kompany reageert furieus na gelijkspel tegen Bayer Leverkusen

20:30
Wat als Beerschot de promotie pakt? Ex-speler en -trainer geeft raad aan Messoudi

19:00
Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

18:45
"Dat verhaal is bekend in onze groep": Max Dean haalt onwaarschijnlijk KAA Gent-moment boven

19:30
Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

18:30
Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

17:57
Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

18:00
KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht Interview

17:30
Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot"

16:50

 Speeldag 30
RSCA Futures RSCA Futures 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 1-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-2 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 2-2 Jong Genk Jong Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 0-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 16:00 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 16:00 Francs Borains Francs Borains

