🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk boekte zondag een 1-0-zege in de Limburgse derby. Nicky Hayen verscheen trots op de persconferentie na afloop.

KRC Genk heeft zondagnamiddag de Limburgse derby gewonnen van STVV. Spectaculair was het allerminst, maar dat hoefde ook niet. De Smurfen moesten gewoon punten pakken om de hoop op de Champions' Play-offs in leven te houden.

"STVV is dit jaar een van de best voetballende ploegen", opende coach Nicky Hayen op zijn persmoment na afloop. "Als je hen veel ruimte geeft hebben ze de ideale spelers om tussen de lijnen te lopen."

Maar Hayen was daarop voorzien. "Het was voor ons dus belangrijk om dat compact te houden en ze niet in hun spel te laten komen. Ze mochten de bal hebben rond de middenlijn, zolang ze maar niet in het laatste derde kwamen."

Genk heeft gestreden voor de punten tegen STVV

Genk moet nog twee 'finales' spelen, volgende week donderdag tegen Freiburg en zondag tegen La Louvière. Nu hebben ze er met Freiburg thuis en STVV ook al twee achter de rug. "Na een wedstrijd zoals donderdag wisten we dat het opnieuw zwaar ging worden, maar we hebben toch met veel energie en intensiteit gespeeld. Als je dan op voorsprong komt dan kun je wat meer afwachtend gaan spelen."

Wat wel opviel: Genk had slechts 36% balbezit, wat atypisch is voor de club. "Het was inderdaad niet de bedoeling om met zo'n laag blok te spelen. Naar mate de wedstrijd vorderde, voelde je de vermoeidheid toenemen. Dan moet je de match heel volwassen kunnen uitspelen, misschien met een beetje geluk", besluit Hayen.