🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

KRC Genk en STVV spelen op zondagnamiddag een Limburgse derby tegen elkaar. De eerste helft? Die had niet al te veel om het lijf. Maar het doelpunt dat gemaakt werd, was wel van een grote schoonheid.

Voor KRC Genk was het van moeten tegen STVV, al wilden De Kanaries maar wat graag de grote Limburgse broer definitief uitschakelen voor de top-6 en de Champions' Play-offs. Dat leverde een nerveuze eerste helft op.

Heerlijke assist van Robin Mirisola op Zakaria El Ouahdi

Veel kansen kregen we dan ook niet te zien, maar de 1-0 ruststand was wel dankzij een doelpunt van extreem mooie makelij. Op een prachtige assist van Robin Mirisola knalde Zakaria El Ouahdi de thuisploeg op voorsprong.

1️⃣-0️⃣ | Heeft Robin Mirisola zojuist de assist van het seizoen gegeven? 🤩🅰️



Bekijk #GNKSTV nu in de DAZN-app! 📲 pic.twitter.com/Xj3FjDds3u — DAZN België (@DAZN_BENL) March 15, 2026

Voor El Ouahdi is het zijn derde doelpunt in vier wedstrijden - als de Limburgers nog de top-6 halen, mogen ze daar de Marokkaan enorm voor gaan danken, zoveel is duidelijk. Hij bewijst op die manier zijn absolute topvorm.

Iedereen vol lof voor Zakaria El Ouahdi van KRC Genk

Ook de supporters van Genk én de neutrale waren dan ook onder de indruk van wat Zakaria El Ouahdi de laatste paar weken allemaal laat zien. Sommigen zien in hem zelfs misschien wel de beste speler van de competitie.



Lees ook... LIVE: STVV gaat op zoek naar de gelijkmaker!›

Op de sociale media worden alvast heel wat reacties geplaatst die allemaal de kwaliteiten van El Ouahdi in de verf zetten. Daarmee zet hij zichzelf natuurlijk sowieso in de kijker richting een mogelijke zomertransfer komende zomer.

El ouahdi is toch niet normaal meer!#gnkstv — gianl000 (@GianlucaCevoli) March 15, 2026

Zaka is zo clutch 😭😭 #GNKSTV — Yutani (@AkoProtoo) March 15, 2026

El Ouahdi est à mon sens la plus grosse perte pour notre pays... mais bon on a des bons joueurs donc restons positif mais ça doit nous servir de leçon ! 😅😄🫡😪🇧🇪 — T (@tonyS6767) March 15, 2026