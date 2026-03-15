🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

KRC Genk en STVV spelen op zondagnamiddag een Limburgse derby tegen elkaar. De eerste helft? Die had niet al te veel om het lijf. Maar het doelpunt dat gemaakt werd, was wel van een grote schoonheid.

Voor KRC Genk was het van moeten tegen STVV, al wilden De Kanaries maar wat graag de grote Limburgse broer definitief uitschakelen voor de top-6 en de Champions' Play-offs. Dat leverde een nerveuze eerste helft op.

Heerlijke assist van Robin Mirisola op Zakaria El Ouahdi

Veel kansen kregen we dan ook niet te zien, maar de 1-0 ruststand was wel dankzij een doelpunt van extreem mooie makelij. Op een prachtige assist van Robin Mirisola knalde Zakaria El Ouahdi de thuisploeg op voorsprong.

Voor El Ouahdi is het zijn derde doelpunt in vier wedstrijden - als de Limburgers nog de top-6 halen, mogen ze daar de Marokkaan enorm voor gaan danken, zoveel is duidelijk. Hij bewijst op die manier zijn absolute topvorm.

Iedereen vol lof voor Zakaria El Ouahdi van KRC Genk

Ook de supporters van Genk én de neutrale waren dan ook onder de indruk van wat Zakaria El Ouahdi de laatste paar weken allemaal laat zien. Sommigen zien in hem zelfs misschien wel de beste speler van de competitie.

Op de sociale media worden alvast heel wat reacties geplaatst die allemaal de kwaliteiten van El Ouahdi in de verf zetten. Daarmee zet hij zichzelf natuurlijk sowieso in de kijker richting een mogelijke zomertransfer komende zomer.

LIVE: STVV gaat op zoek naar de gelijkmaker!

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière

