Bryan Heynen spreekt duidelijke taal voor derby tegen STVV

Brandon Morren
Brandon Morren, clubwatcher Genk
Na de Europese zege tegen Freiburg schakelt KRC Genk meteen door naar de derby tegen STVV. Bryan Heynen genoot van de sfeer in de Cegeka Arena, maar weet dat zondag alweer alles op het spel staat.

Donderdagavond won KRC Genk met 1-0 van SC Freiburg in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League. Zo versierden de Limburgers een mooie uitgangspositie voor de terugwedstrijd volgende week.

Het stadion zat goed vol voor een doordeweekse wedstrijd in Europa. Kapitein Bryan Heynen ziet het graag gebeuren. In de rondes voordien vulde de Cegeka Arena minder tijdens thuiswedstrijden.

"Dat is heel fijn", vertelde hij bij ons. "Ieder jaar wordt het belang van Europees voetbal zowel door de club als door de fans uitgesproken. Dan is het altijd leuk als de opkomst er is tijdens die wedstrijden."

Zondag moeten de Limburgers winnen van STVV om een kans op de Champions' Play-offs te behouden, maar makkelijk zal dat niet worden. "We weten dat we sowieso afhankelijk zijn van de andere resultaten, maar we moeten naar onszelf kijken."

"We blijven de hoop erin houden. Zondag moeten we alles geven. Naast het feit dat dit belangrijk is met oog op de Champions’ Play-offs, blijft het de derby. Die willen we gewoon winnen", besluit Heynen.

Volg KRC Genk - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 13:30 STVV STVV
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière

