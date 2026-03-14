Bryan Heynen spreekt duidelijke taal voor derby tegen STVV

Na de Europese zege tegen Freiburg schakelt KRC Genk meteen door naar de derby tegen STVV. Bryan Heynen genoot van de sfeer in de Cegeka Arena, maar weet dat zondag alweer alles op het spel staat.

Donderdagavond won KRC Genk met 1-0 van SC Freiburg in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League. Zo versierden de Limburgers een mooie uitgangspositie voor de terugwedstrijd volgende week.

Het stadion zat goed vol voor een doordeweekse wedstrijd in Europa. Kapitein Bryan Heynen ziet het graag gebeuren. In de rondes voordien vulde de Cegeka Arena minder tijdens thuiswedstrijden.

Bryan Heynen genoot van Europese sfeer bij Genk

"Dat is heel fijn", vertelde hij bij ons. "Ieder jaar wordt het belang van Europees voetbal zowel door de club als door de fans uitgesproken. Dan is het altijd leuk als de opkomst er is tijdens die wedstrijden."

Zondag moeten de Limburgers winnen van STVV om een kans op de Champions' Play-offs te behouden, maar makkelijk zal dat niet worden. "We weten dat we sowieso afhankelijk zijn van de andere resultaten, maar we moeten naar onszelf kijken."

Lees ook... Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby›

"We blijven de hoop erin houden. Zondag moeten we alles geven. Naast het feit dat dit belangrijk is met oog op de Champions’ Play-offs, blijft het de derby. Die willen we gewoon winnen", besluit Heynen.