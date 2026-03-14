Stad Brugge brengt geluk: 12 op 12 op komst?

Stad Brugge brengt geluk: 12 op 12 op komst?
Morgen trekt RAAL naar Cercle Brugge. Een wedstrijd die zonder twijfel cruciaal is in de onderste regionen van het klassement. De club heeft wel zin in de wedstrijd tegen De Vereniging.

Met één punt achterstand op de tegenstander van dit weekend kan RAAL La Louvière bij winst een uitstekende zaak doen. De Wolven wonnen al niet meer sinds de eerste wedstrijd van het kalenderjaar... in het Jan Breydelstadion.

De Louviérois haalden het daar met 2-3 tegen Club Brugge en mogen zelfs zeggen dat ze dit seizoen een 6 op 6 pakten tegen blauw-zwart. Ook de eerste wedstrijd tegen Cercle wonnen ze in de toegevoegde tijd, meteen ook ... de laatste thuiszege.

Brengt Brugge La Louvière geluk?

In totaal werd een derde van de punten dit seizoen gepakt tegen de Brugse ploegen: "Ze liggen ons wel, maar Cercle is heel moeilijk om tegen te spelen. Ze zijn ook sterk in hun balcirculatie", legt Frédéric Taquin uit, geciteerd door La Dernière Heure.

"In vergelijking met de heenmatch zullen ze hun stijl niet veranderen, die blijft aantrekkelijk. Het is een ploeg die altijd wil scoren. Omdat ze thuis spelen, moeten ze ook meer het initiatief nemen. Ik denk dat het een open wedstrijd wordt, want met wat er op het spel staat in deze seizoensslotfase moet iedereen winnen, ook al blijft het doel om de kloof met Dender groter te maken", gaat hij verder.

La Louvière wil Relegation Play-offs ontlopen

De Wolven mogen nog hopen om de Relegation Play-offs te ontlopen: "Dit wordt een wedstrijd van 'zes punten'. Laten we ervoor zorgen dat we ons een finale kunnen schenken tegen Genk. In elk geval is het een heel goeie zaak dat we op dit moment in de competitie nog meedoen."

Om te winnen zal er gescoord moeten worden, en dat lukte maar één keer in de laatste vier wedstrijden: "Het is niet dat we niet aanvallen of niet creatief zijn. Behalve op Anderlecht. We moeten gewoon nauwkeuriger zijn en agressiever zijn op de tweede ballen in de zestien. Geluk moet je afdwingen. We werken in elk geval aan die afwerking. We spelen nu dominanter, maar nu moeten we ook afmaken."

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/03 La Louvière La Louvière

