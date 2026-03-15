Zien we Steven Defour volgend seizoen weer als trainer? Hij geeft zelf het antwoord

In november 2023 werd Steven Defour ontslagen als trainer van KV Mechelen. Nu meer dan twee jaar later heeft hij nog geen nieuwe coachingjob aangenomen.

Het ontslag bij KV Mechelen heeft Steven Defour een plaatsje kunnen geven, maar toch doet het nog altijd pijn dat het nodig was voor zijn ploeg.

“Ik denk dat wij samen - mits wat meer geduld en visie - wel door die moeilijke periode waren geraakt. En met iets meer slagkracht”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Maar er was geen budget. “Ik wilde veel veranderen. Dat is misschien te bruusk gegaan. Maar goed, nu kijk ik als supporter naar KV Mechelen.”

Liever analist dan trainer

Tegenwoordig werkt Defour vooral als analist en dat bevalt hem wel. Het trainersvak lijkt hij helemaal opgegeven te hebben. “Laat ons zeggen voor 85 procent. Ik heb eerst de boot lange tijd afgehouden - alleen met OHL ben ik echt gaan praten, omdat ik dat een interessant project vond.”

Toch wordt hij af en toe wel eens aangesproken om opnieuw trainer te worden. “Zeg nooit nooit in het voetbal, maar ik geef mijn job als analist niet snel af. Ik amuseer mij nu te hard”, besluit hij.