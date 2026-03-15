Zien we Steven Defour volgend seizoen weer als trainer? Hij geeft zelf het antwoord

Zien we Steven Defour volgend seizoen weer als trainer? Hij geeft zelf het antwoord
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In november 2023 werd Steven Defour ontslagen als trainer van KV Mechelen. Nu meer dan twee jaar later heeft hij nog geen nieuwe coachingjob aangenomen.

Defour ontslagen bij KV Mechelen

Het ontslag bij KV Mechelen heeft Steven Defour een plaatsje kunnen geven, maar toch doet het nog altijd pijn dat het nodig was voor zijn ploeg.

“Ik denk dat wij samen - mits wat meer geduld en visie - wel door die moeilijke periode waren geraakt. En met iets meer slagkracht”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Maar er was geen budget. “Ik wilde veel veranderen. Dat is misschien te bruusk gegaan. Maar goed, nu kijk ik als supporter naar KV Mechelen.”

Liever analist dan trainer

Tegenwoordig werkt Defour vooral als analist en dat bevalt hem wel. Het trainersvak lijkt hij helemaal opgegeven te hebben. “Laat ons zeggen voor 85 procent. Ik heb eerst de boot lange tijd afgehouden - alleen met OHL ben ik echt gaan praten, omdat ik dat een interessant project vond.”

Toch wordt hij af en toe wel eens aangesproken om opnieuw trainer te worden. “Zeg nooit nooit in het voetbal, maar ik geef mijn job als analist niet snel af. Ik amuseer mij nu te hard”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Sporting Hasselt
Steven Defour

Meer nieuws

Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat

Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat

07:00
1
Besnik Hasi spreekt klare taal over ontslag van Lucas Biglia

21:40
Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

08:20
"Mooiste verjaardagscadeau"

08:00
KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht

17:30
4
LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?

07:30
Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming

17:00
KVC Westerlo laat Club Brugge afzien maar vergeet zichzelf te belonen: coach Charaï is zeer duidelijk

06:15
Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

16:00
Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

23:29
6
Bryan Heynen spreekt duidelijke taal voor derby tegen STVV

22:45
Club Brugge boekt krappe zege tegen Westerlo, maar grote zorgen om Vanaken

22:42
Ex-speler van topclubs in JPL: "Ik rook al sinds mijn veertiende, ik ging 300 keer per jaar naar McDonald's"

23:00
3
Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

22:30
Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA

13:15
Stad Brugge brengt geluk: 12 op 12 op komst?

21:15
Dit gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League

21:56
7
Preud'homme doet boekje open over relaties van Club Brugge met andere ploegen in Europa

21:20
Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

12:30
17 goals in zijn eerste profseizoen: chouchou van Stijn Stijnen in het vizier van meerdere clubs uit 1A

21:00
Union heeft aan een goed halfuur genoeg om hekkensluiter Dender opzij te zetten in glansloze overwinning

20:09
Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

17:57
🎥 Kompany reageert furieus na gelijkspel tegen Bayer Leverkusen

20:30
"Dat verhaal is bekend in onze groep": Max Dean haalt onwaarschijnlijk KAA Gent-moment boven

19:30
📷 Deel van supporters van ploeg uit Challenger Pro League boycotten thuiswedstrijd

20:00
1
Wat als Beerschot de promotie pakt? Ex-speler en -trainer geeft raad aan Messoudi

19:00
1
Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

09:30
19
Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

18:45
4
Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

18:30
Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

18:00
1
OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

16:00
1
Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

16:30
Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

14/03
1
Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot"

16:50
Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

14/03
Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 13:30 STVV STVV
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over Westerlo - Club Brugge: 1-2 bink bink over Ex-speler van topclubs in JPL: "Ik rook al sinds mijn veertiende, ik ging 300 keer per jaar naar McDonald's" CCpl CCpl over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Supremepony Supremepony over Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat Noobjectivepress Noobjectivepress over Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken Goro Goro over 📷 Deel van supporters van ploeg uit Challenger Pro League boycotten thuiswedstrijd André Coenen André Coenen over "In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet" SevenEleven SevenEleven over Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden Venom#13 Venom#13 over Dit gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League mantoch mantoch over Wat als Beerschot de promotie pakt? Ex-speler en -trainer geeft raad aan Messoudi Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved