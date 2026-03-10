Analyse Gebuisd tegen de top zes: Club Brugge bewees al dat slechte reeks geen probleem is

Club Brugge kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Anderlecht en scoort zo niet goed tegen ploegen uit de top zes. Al leren de voorbije twee seizoenen dat daar voor de play-offs geen grote conclusies aan moeten worden verbonden.

Geen 50% van de punten tegen top zes

Tegen de voorlopige top zes, met Union, STVV, Anderlecht, KV Mechelen en KAA Gent, deed Club Brugge het dit seizoen niet goed met slechts 11 op 27. Op de slotspeeldag ontvangt blauw-zwart wel nog KV Mechelen. 

Met het oog op de play-offs en de jacht op de 20ste landstitel zijn dat geen goede resultaten voor blauw-zwart. Toch moeten er geen al te grote conclusies aan worden gekoppeld, want het kwam Club ook de voorbije twee seizoenen. 

Staat blauw-zwart weer op in de Champions' Play-offs?

Vorig seizoen haalde blauw-zwart net de helft van de punten met 15 op 30 tegen Union, Racing Genk, Anderlecht, Antwerp en KAA Gent in de competitie, maar pakte het in de Champions' Play-offs dan wel 23 op 30 tegen die ploegen. 

Twee seizoenen geleden deed Club zelfs nog slechter met 11 op 30 tegen Union, Anderlecht, Racing Antwerp, Cercle Brugge en Racing Genk. In de play-offs werd dat dan ook 24 op 30 en verloor Club Brugge niet. 

Club Brugge wist de voorbije twee seizoenen dus telkens te pieken in de Champions' Play-offs. Dat zal nu opnieuw het doel zijn, maar dan zal blauw-zwart dus wel zijn niveau moeten opkrikken en minder tegendoelpunten slikken. 

