Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

Er werd vrijdagavond opnieuw gevoetbald in de Challenger Pro League. Patro Eisden ging op bezoek bij Lierse, terwijl de RSCA Futures Eupen ontvingen. Dit zijn de resultaten.

De wedstrijd tussen Lierse en Patro Eisden kwam al snel op gang met een doelpunt van Alexandre Stanic voor de thuisploeg. Hij scoorde in de 12de minuut met een strafschop. Maar Patro draaide de scheve situatie nog helemaal om na de pauze.

Léandro Rousseau maakte in de 52de minuut gelijk en scoorde een dik kwartier voor tijd zijn tweede. Die dubbelklapper was genoeg voor de overwinning van Patro, waardoor de ploeg van Stijn Stijnen nog steeds meedoet voor de Promotion Play-offs.

RSCA Futures-Eupen

In de andere wedstrijd van de avond ontvingen de RSCA Futures Eupen. De bezoekers maakten al vroeg in de wedstrijd het verschil via Mark-Oliver Müller, die scoorde in de 22ste minuut.

Dankzij deze overwinning komt Eupen wat dichter bij de plaatsen voor de Promotion Play-offs. De Panda's komen op twee punten van de zesde plaats, die momenteel bezet wordt door FC Luik.



De RSCA Futures konden voor de derde opeenvolgende speeldag niet winnen en zijn dertiende in de stand. Bovenaan is het ongeslagen SK Beveren al kampioen.