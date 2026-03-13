Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

Lorenz Lomme
| Reageer
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er werd vrijdagavond opnieuw gevoetbald in de Challenger Pro League. Patro Eisden ging op bezoek bij Lierse, terwijl de RSCA Futures Eupen ontvingen. Dit zijn de resultaten.

De wedstrijd tussen Lierse en Patro Eisden kwam al snel op gang met een doelpunt van Alexandre Stanic voor de thuisploeg. Hij scoorde in de 12de minuut met een strafschop. Maar Patro draaide de scheve situatie nog helemaal om na de pauze.

Léandro Rousseau maakte in de 52de minuut gelijk en scoorde een dik kwartier voor tijd zijn tweede. Die dubbelklapper was genoeg voor de overwinning van Patro, waardoor de ploeg van Stijn Stijnen nog steeds meedoet voor de Promotion Play-offs.

RSCA Futures-Eupen

In de andere wedstrijd van de avond ontvingen de RSCA Futures Eupen. De bezoekers maakten al vroeg in de wedstrijd het verschil via Mark-Oliver Müller, die scoorde in de 22ste minuut.

Dankzij deze overwinning komt Eupen wat dichter bij de plaatsen voor de Promotion Play-offs. De Panda's komen op twee punten van de zesde plaats, die momenteel bezet wordt door FC Luik.


De RSCA Futures konden voor de derde opeenvolgende speeldag niet winnen en zijn dertiende in de stand. Bovenaan is het ongeslagen SK Beveren al kampioen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
Patro Eisden Maasmechelen

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 30
RSCA Futures RSCA Futures 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 1-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 16:00 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 20:00 Jong Genk Jong Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20:00 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 15/03 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 15/03 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder Don Bozhinov Don Bozhinov over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" Don Bozhinov Don Bozhinov over KAA Gent opgeschrikt door vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem Don Bozhinov Don Bozhinov over DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws Don Bozhinov Don Bozhinov over Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover The Purple Knight The Purple Knight over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Don Bozhinov Don Bozhinov over Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière Venom#13 Venom#13 over KAA Gent - Zulte Waregem: 2-0 Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht Venom#13 Venom#13 over Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved