Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

Moet Eden Hazard zich zorgen maken? De Kansspelcommissie heeft een onderzoek geopend naar de ex-Rode Duivel, die als ambassadeur verbonden is aan een illegale goksite.

Dat schrijft onder meer Het Nieuwsblad. Hazard werd eerder deze week ambassadeur van Stake en maakte het nieuws bekend op zijn Instagram-account. Maar juridisch lijkt er toch een probleem te zijn.

Stake heeft geen vergunning in België

"In ons land heeft Stake helemaal geen vergunning, het gokkantoor en casino is met andere woorden illegaal in België", stelt Stefaan Savenberg, woordvoerder van de Kansspelcommissie, bij bovengenoemde krant.

"We willen analyseren of Hazard effectief reclame maakt voor Stake en deze reclame ook gericht is op Belgen", gaat Savenberg verder. "Is het antwoord positief, dan doet de voormalige voetballer iets dat bij wet is verboden."

Mogelijk volgt er dan een juridisch staartje. "Dan gaan we Eden Hazard contacteren en in gebreke stellen om een einde te maken aan de inbreuken die hij pleegt. Mocht hij dan nog niet stoppen met reclame te maken voor Stake, dan riskeert hij zelfs een juridische vervolging."

Hazard stopte zo'n 2,5 jaar geleden met voetballen, nadat hij een moeilijke periode had gekend bij Real Madrid. Tegenwoordig is hij het gezicht van verschillende merken en bedrijven, zoals Stake.