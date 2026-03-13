Interview Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten
Staat Fred Vanderbiest op het punt om zijn 'meesterwerk' af te ronden? Marc Degryse haalde eerder die term boven, omdat hij vindt dat de kern van KVM kwalitatief niet goed genoeg is voor de top zes. Hij is overigens niet de enige analist die zich de afgelopen weken nog altijd sceptisch toonde.

Vorige maandag liet Degryse in HLN noteren dat de kern van Mechelen eigenlijk niet goed genoeg is om ploegen als Gent en Genk af te houden. Als het toch lukt, is het een meesterwerk van Vanderbiest, stelt hij. We legden het voor aan diezelfde Vanderbiest. "Ik heb niet gespeeld. Als het lukt, hebben de spelers het gedaan", schuift hij de verdienste alvast door.

De beoordeling van zijn kern is hem niet vreemd. "Als je de prognoses voor het seizoen bekijkt... Dat was dan nog met spelers als Storm, Belghali, Lauberbach erbij, met de veronderstelling dat een fitte De Wolf in doel zou staan. We hebben al die spelers vervangen met jonge spelers, jongens met heel veel kwaliteit, maar we brachten hen allemaal samen."

Geloof in de Mechelse groep gekregen

Vanderbiest vindt dat één bepaalde sterkte KV Mechelen omhoog heeft getild. "Onze sterkte is geweest dat we nooit refereerden naar jongens die we moesten vervangen of geblesseerden die we moesten opvangen. Het is het makkelijkste om dat wél te doen. We hebben nooit geklaagd. Dan breng je een bepaald geloof in de groep. Dan toon je dat je kunt afzien."

Tot aan de overwinning tegen Zulte Waregem namen eigenlijk weinig analisten Mechelen op in hun prognoses voor de Champions' Play-offs, ondanks dat KV de ploeg is die al in de top zes stond en nog altijd staat. "Mensen leven heel vaak in het verleden. Het is ons nog nooit gelukt. De veronderstelling is dat het in de laatste wedstrijden weer misloopt op een manier die typisch is voor KV."

In tijdperk van play-offs stond KVM er nooit beter voor


Vandaar dat sommigen denken dat het weer net niet zal zijn en KV straks toch op de zevende of achtste plek terechtkomt. "Maar we hebben nog nooit in deze situatie gezeten. We maakten nog nooit mee dat we zes of vier punten voor stonden. In het verleden moesten we in Leuven winnen, of destijds met Ferrera moesten we naar Gent. Als je moet winnen in Brugge kom je in die situatie, maar nu hebben we alles nog in handen."

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/03 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

