Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

Volgens Marc Degryse belooft de strijd om het laatste ticket voor play-off 1 razend spannend te worden. De analist ziet dat meerdere ploegen nog in de running zijn voor de zesde plaats en verwacht een thriller tot de laatste speeldag.

Vooral KRC Genk zit volgens Degryse in de problemen na de nederlaag tegen Union Saint-Gilloise en de zege van Standard de Liège. “De strijd om de zesde plaats wordt een dubbeltje op zijn kant. Genk zit na die nederlaag op Union en de overwinning van Standard plots in vieze papieren”, klinkt het in HLN.

Genk zakte door de ondergrens

De analist is ook kritisch voor de Limburgers. “Genk zakte op Union opnieuw door de ondergrens. Als ze het uiteindelijk niet halen, dan is hun wisselvalligheid de grote boosdoener”, stelt hij scherp.

Ook AA Gent stond volgens Degryse met de rug tegen de muur, maar reageerde wel op het juiste moment. Minder indruk maakte KV Mechelen, dat volgens hem opnieuw tekortschoot. “Ik hoorde coach Fred Vanderbiest vooraf zeggen: ‘Dit is de eerste van drie kogels.’ Maar vaak werkt dat net in het nadeel. Een atleet haalt pas het beste in zichzelf boven als het écht moet.”

Meesterwerk van Vanderbiest als het lukt

Degryse vindt bovendien dat Mechelen eigenlijk simpelweg kwaliteit tekortkomt om de concurrentie af te houden. “Als je eerlijk bent en naar die kern kijkt, dan is dat eigenlijk onvoldoende om ploegen als Gent en Genk achter zich te houden. Mocht het toch lukken, dan is dat een meesterwerk van Vanderbiest.”

Tot slot maakte Degryse nog een bredere bedenking over het competitieformat in België. Volgens hem zorgt net deze strijd voor enorme spanning. “Vroeg of laat zullen de clubs beseffen dat het spektakel en de spanning die we nu beleven in de strijd om play-off 1 nooit geëvenaard kunnen worden in een gewone competitie zonder play-offs.”