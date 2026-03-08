Interview Promise David spreekt openhartig over zijn zware blessure en wil voor enorme verrassing zorgen

Brandon Morren
Brandon Morren en Scott Crabbé vanuit het Dudenpark
| Reageer
Promise David spreekt openhartig over zijn zware blessure en wil voor enorme verrassing zorgen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Promise David was aanwezig in het Dudenpark, twee weken na zijn zware heupblessure. Ondanks alles is hij zijn positiviteit niet verloren.

Met zijn grote gestalte, brede glimlach en krukken was het moeilijk om naast Promise David te kijken in de catacomben van het Dudenpark. Hoewel hij nog niet aan zijn revalidatie is begonnen, wou de Canadees er absoluut bij zijn om de sfeer van het stadion op te snuiven en de zijnen aan te moedigen.

Omdat zijn toestand hem niet toeliet zich zoals gewoonlijk te laten gaan op de bass uit de kleedkamer van Union, beleefde de spits de avond anders. Hij nam oprecht met plezier foto's met kinderen langs de zijlijn en beantwoordde onze vragen.

Geraakt maar niet gezonken

"Ze hadden me gevraagd rustig thuis te blijven... dus hier ben ik. Maar serieus: ik moest echt komen. Ik heb beloofd mijn lichaam niet te forceren, mijn moeder heeft me gebracht en ik heb van de match kunnen genieten", vertelt hij bij ons.

"Hoe ik me voel? Zoals iedere persoon zich in deze situatie zou voelen. Maar ik heb altijd mijn glimlach behouden en dat zal niet veranderen. Weet je, het is gewoon een moeilijke periode, dit is niet het einde. Ik zat in een heel goede periode, die is voorbij, maar die zal ook plaatsmaken voor nieuwe mooie momenten. Het is de eerste keer dat ik zo zwaar geblesseerd raak, en hopelijk ook de laatste", gaat Promise David verder.



Lees ook... KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

Hij zal die aftocht op een brancard twee weken geleden nog lang herinneren: "Ik had 35 seconden nodig om de knop om te zetten. Eerst wilde ik rechtveren, we duwden om te scoren, we moesten winnen om aan de leiding te blijven, ik wilde geen tijd verliezen. Maar ik voelde meteen dat er iets niet klopte. Ik wist nog niet hoe ernstig het zou zijn, maar het voelde niet goed. Toen ik de volgende dag wakker werd, wist ik dat ik geopereerd moest worden."

Een op het eerste gezicht onschuldig duel volstond om zijn dagelijkse leven overhoop te gooien: "Mijn week bestond uit veel slapen, eten en urenlang naar mijn favoriete programma's kijken." Maar wegkwijnen is geen optie: "Ik wil terug zijn voor het einde van het seizoen, voor het einde van de play-offs. Mijn revalidatie begint volgende week."

Het is bekend dat het herstel van een zware blessure niet alleen afhangt van hoe het lichaam reageert, maar ook van het kopje en hoe je met de situatie omgaat. Op dat vlak hoeft Union zich om zijn sterspits niet al te veel zorgen te maken. Hoewel er al over een seizoenseinde werd gesproken, wil Promise David er alles aan doen om nog terug te keren en zo de door zijn land meegeorganiseerde Wereldbeker te kunnen spelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Union SG

Meer nieuws

LIVE: Wat kan Mechelen (mét Raman) nog in Gent na de rust? Live

LIVE: Wat kan Mechelen (mét Raman) nog in Gent na de rust?

17:14
Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

17:15
KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

13:00
Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

17:01
"Vieze tackle": kwam Burgess van Union goed weg na stevige charge op Mirisola van Genk?

"Vieze tackle": kwam Burgess van Union goed weg na stevige charge op Mirisola van Genk?

10:40
74
🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge Reactie

🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge

16:35
1
Twee extra geblesseerden bij Union? David Hubert geeft een update

Twee extra geblesseerden bij Union? David Hubert geeft een update

09:20
19
Club Brugge verkocht hem voor 20 miljoen, maar nu loopt het helemaal mis

Club Brugge verkocht hem voor 20 miljoen, maar nu loopt het helemaal mis

16:30
Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk"

Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk"

16:18
1
Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge

Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge

15:29
🎥 "Oh mijn God": Pep Guardiola ontploft helemaal na deze actie op Jérémy Doku

🎥 "Oh mijn God": Pep Guardiola ontploft helemaal na deze actie op Jérémy Doku

16:00
SK Beveren haalt uit in derby tegen Lokeren en zet nieuwe stap richting titel

SK Beveren haalt uit in derby tegen Lokeren en zet nieuwe stap richting titel

15:31
🎥 Opvallende gast aanwezig tijdens topper tussen Club Brugge en Anderlecht

🎥 Opvallende gast aanwezig tijdens topper tussen Club Brugge en Anderlecht

14:30
🎥 📷 Club-fans zorgen voor indrukwekkend spektakel voor topper tegen Anderlecht

🎥 📷 Club-fans zorgen voor indrukwekkend spektakel voor topper tegen Anderlecht

14:00
Onherkenbaar Genk krijgt ferme tik van Union dat opnieuw belangrijke aanvaller ziet uitvallen

Onherkenbaar Genk krijgt ferme tik van Union dat opnieuw belangrijke aanvaller ziet uitvallen

22:42
LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge

LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge

12:35
1
Patro-coach Stijn Stijnen haalt uit: "Je kan onmogelijk spreken van een eerlijke strijd"

Patro-coach Stijn Stijnen haalt uit: "Je kan onmogelijk spreken van een eerlijke strijd"

13:30
2
Hans Vanaken kan historische overwinning boeken tegen Anderlecht en ... naast Deschacht komen

Hans Vanaken kan historische overwinning boeken tegen Anderlecht en ... naast Deschacht komen

12:30
Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge"

Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge"

11:31
10
Nicolo Tresoldi laat zich uit over zijn toekomst en laat er weinig twijfel over bestaan

Nicolo Tresoldi laat zich uit over zijn toekomst en laat er weinig twijfel over bestaan

12:00
Red Flames maken indruk, Tessa Wullaert rondt mythische kaap

Red Flames maken indruk, Tessa Wullaert rondt mythische kaap

11:00
Frank Boeckx laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Club Brugge - Anderlecht

Frank Boeckx laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Club Brugge - Anderlecht

10:00
1
DONE DEAL: Anderlecht speelt belangrijke pion (ex-Antwerp en Mechelen) kwijt aan Edward Still

DONE DEAL: Anderlecht speelt belangrijke pion (ex-Antwerp en Mechelen) kwijt aan Edward Still

09:40
Imke Courtois spreekt over het WK: "Zekere hypocrisie"

Imke Courtois spreekt over het WK: "Zekere hypocrisie"

10:20
LIVE Club Brugge-Anderlecht: Neemt blauw-zwart revanche voor nederlaag in Lotto Arena?

LIVE Club Brugge-Anderlecht: Neemt blauw-zwart revanche voor nederlaag in Lotto Arena?

08:40
Arnar Vidarsson stellig: "Iemand als Marc Overmars zou er nooit aangesteld worden"

Arnar Vidarsson stellig: "Iemand als Marc Overmars zou er nooit aangesteld worden"

09:00
Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

08:20
2
De grootste flop van Club Brugge herleeft eindelijk weer

De grootste flop van Club Brugge herleeft eindelijk weer

07:00
3
"Misschien is dat nu normaal": Hans Cornelis verrast met analyse na gelijkspel op Dender

"Misschien is dat nu normaal": Hans Cornelis verrast met analyse na gelijkspel op Dender

06:30
Geen twijfel mogelijk? "Hij is 100% de toekomst van de Rode Duivels"

Geen twijfel mogelijk? "Hij is 100% de toekomst van de Rode Duivels"

23:00
2
Fred Vanderbiest spiegelt zich plots met KV Mechelen aan... RSC Anderlecht

Fred Vanderbiest spiegelt zich plots met KV Mechelen aan... RSC Anderlecht

22:30
1
"Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma

"Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma

21:40
1
"Deze week duidelijk gemaakt": Coach van Zulte Waregem maakt statement

"Deze week duidelijk gemaakt": Coach van Zulte Waregem maakt statement

21:20
Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn"

Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn"

21:00
23
Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League? Dit zijn alle uitslagen

Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League? Dit zijn alle uitslagen

21:54
1
"Dat valt me op": grote wijziging bij KRC Genk sinds de komst van Nicky Hayen

"Dat valt me op": grote wijziging bij KRC Genk sinds de komst van Nicky Hayen

19:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Buffalo Gantoise Buffalo Gantoise over KAA Gent - KV Mechelen: 0-0 Mati Suarez Mati Suarez over 🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge FCBalto FCBalto over Club Brugge - Anderlecht: 2-2 Jasperd Jasperd over Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk" Pegel Pegel over "Vieze tackle": kwam Burgess van Union goed weg na stevige charge op Mirisola van Genk? roodwit1880 roodwit1880 over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" Bierbrood Bierbrood over De grootste flop van Club Brugge herleeft eindelijk weer mantoch mantoch over Patro-coach Stijn Stijnen haalt uit: "Je kan onmogelijk spreken van een eerlijke strijd" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Union SG - KRC Genk: 2-1 Don Bozhinov Don Bozhinov over 🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved