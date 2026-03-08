Promise David spreekt openhartig over zijn zware blessure en wil voor enorme verrassing zorgen

Promise David was aanwezig in het Dudenpark, twee weken na zijn zware heupblessure. Ondanks alles is hij zijn positiviteit niet verloren.

Met zijn grote gestalte, brede glimlach en krukken was het moeilijk om naast Promise David te kijken in de catacomben van het Dudenpark. Hoewel hij nog niet aan zijn revalidatie is begonnen, wou de Canadees er absoluut bij zijn om de sfeer van het stadion op te snuiven en de zijnen aan te moedigen.

Omdat zijn toestand hem niet toeliet zich zoals gewoonlijk te laten gaan op de bass uit de kleedkamer van Union, beleefde de spits de avond anders. Hij nam oprecht met plezier foto's met kinderen langs de zijlijn en beantwoordde onze vragen.

Geraakt maar niet gezonken

"Ze hadden me gevraagd rustig thuis te blijven... dus hier ben ik. Maar serieus: ik moest echt komen. Ik heb beloofd mijn lichaam niet te forceren, mijn moeder heeft me gebracht en ik heb van de match kunnen genieten", vertelt hij bij ons.

"Hoe ik me voel? Zoals iedere persoon zich in deze situatie zou voelen. Maar ik heb altijd mijn glimlach behouden en dat zal niet veranderen. Weet je, het is gewoon een moeilijke periode, dit is niet het einde. Ik zat in een heel goede periode, die is voorbij, maar die zal ook plaatsmaken voor nieuwe mooie momenten. Het is de eerste keer dat ik zo zwaar geblesseerd raak, en hopelijk ook de laatste", gaat Promise David verder.





Hij zal die aftocht op een brancard twee weken geleden nog lang herinneren: "Ik had 35 seconden nodig om de knop om te zetten. Eerst wilde ik rechtveren, we duwden om te scoren, we moesten winnen om aan de leiding te blijven, ik wilde geen tijd verliezen. Maar ik voelde meteen dat er iets niet klopte. Ik wist nog niet hoe ernstig het zou zijn, maar het voelde niet goed. Toen ik de volgende dag wakker werd, wist ik dat ik geopereerd moest worden."

Een op het eerste gezicht onschuldig duel volstond om zijn dagelijkse leven overhoop te gooien: "Mijn week bestond uit veel slapen, eten en urenlang naar mijn favoriete programma's kijken." Maar wegkwijnen is geen optie: "Ik wil terug zijn voor het einde van het seizoen, voor het einde van de play-offs. Mijn revalidatie begint volgende week."

Het is bekend dat het herstel van een zware blessure niet alleen afhangt van hoe het lichaam reageert, maar ook van het kopje en hoe je met de situatie omgaat. Op dat vlak hoeft Union zich om zijn sterspits niet al te veel zorgen te maken. Hoewel er al over een seizoenseinde werd gesproken, wil Promise David er alles aan doen om nog terug te keren en zo de door zijn land meegeorganiseerde Wereldbeker te kunnen spelen.