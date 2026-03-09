Xavi doet enorm straffe onthulling: Messi had al ja gezegd tegen terugkeer naar FC Barcelona

Lionel Messi had in 2023 dicht bij een spectaculaire terugkeer naar FC Barcelona gestaan. Dat onthulde Xavi Hernandez. Volgens de voormalige trainer was de deal bijna rond, tot voorzitter Joan Laporta er uiteindelijk een stokje voor stak.

Lionel Messi speelt ondertussen al sinds de zomer van 2023 bij Inter Miami. In oktober tekende hij er zelfs bij. Toch had zijn carrière een heel andere wending kunnen nemen, niet lang voor hij in de VS aan de slag ging.

Zo stond de Argentijn namelijk heel dicht bij een terugkeer naar FC Barcelona, dat onthulde Xavi Hernandez. "Leo had al toegezegd", vertelde hij in een interview met La Vanguardia.

Xavi onthult waarom Messi uiteindelijk niet terugkeerde naar Barcelona

"In januari 2023, nadat hij wereldkampioen was geworden, namen we opnieuw contact op en vertelde hij me dat hij enthousiast was om terug te keren. Dat zag ik ook", gaat hij verder. "We spraken tot maart en ik zei hem: zodra jij me het signaal geeft, zal ik het aan de voorzitter zeggen, want sportief gezien zag ik het helemaal zitten."

Het zou een van de grootste transfers uit de geschiedenis zijn van FC Barcelona, maar Laporta stak er een stokje voor. "De voorzitter begon te onderhandelen over het contract met Leo’s vader, we hadden groen licht van LaLiga, maar het was de voorzitter die alles terugdraaide."



"Laporta zei letterlijk tegen mij dat als Leo zou terugkeren, hij oorlog met hem zou krijgen en dat hij dat niet kon toelaten. Messi kwam eerlijk gezegd niet terug omdat Laporta het niet wou", besluit Xavi.