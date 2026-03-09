Xavi doet enorm straffe onthulling: Messi had al ja gezegd tegen terugkeer naar FC Barcelona

Lionel Messi had in 2023 dicht bij een spectaculaire terugkeer naar FC Barcelona gestaan. Dat onthulde Xavi Hernandez. Volgens de voormalige trainer was de deal bijna rond, tot voorzitter Joan Laporta er uiteindelijk een stokje voor stak.

Lionel Messi speelt ondertussen al sinds de zomer van 2023 bij Inter Miami. In oktober tekende hij er zelfs bij. Toch had zijn carrière een heel andere wending kunnen nemen, niet lang voor hij in de VS aan de slag ging.

Zo stond de Argentijn namelijk heel dicht bij een terugkeer naar FC Barcelona, dat onthulde Xavi Hernandez. "Leo had al toegezegd", vertelde hij in een interview met La Vanguardia.

Xavi onthult waarom Messi uiteindelijk niet terugkeerde naar Barcelona

"In januari 2023, nadat hij wereldkampioen was geworden, namen we opnieuw contact op en vertelde hij me dat hij enthousiast was om terug te keren. Dat zag ik ook", gaat hij verder. "We spraken tot maart en ik zei hem: zodra jij me het signaal geeft, zal ik het aan de voorzitter zeggen, want sportief gezien zag ik het helemaal zitten."

Het zou een van de grootste transfers uit de geschiedenis zijn van FC Barcelona, maar Laporta stak er een stokje voor. "De voorzitter begon te onderhandelen over het contract met Leo’s vader, we hadden groen licht van LaLiga, maar het was de voorzitter die alles terugdraaide."


"Laporta zei letterlijk tegen mij dat als Leo zou terugkeren, hij oorlog met hem zou krijgen en dat hij dat niet kon toelaten. Messi kwam eerlijk gezegd niet terug omdat Laporta het niet wou", besluit Xavi.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Directe gevolgen voor de Rode Duivels zijn mogelijk: opnieuw chaos rond WK-deelnemers

17:20
Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi Reactie

17:15
Opvallende transfer op komst? 'Engelse clubs azen op Beerschot-sterkhouder'

17:00
Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem

16:30
Standard wil verrassen: coach Vincent Euvrard komt met woorden die fans graag zullen horen

16:00
KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

15:15
1
Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

15:00
6
Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

14:20
7
Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

14:15
4
Standard droomt verder en wil iedereen verrassen Interview

14:00
Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

13:30
2
Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

13:15
🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

13:00
Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

12:40
1
🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken" Reactie

12:10
2
Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden Analyse

12:20
Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

12:00
2
En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

11:40
2
"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!" Interview

11:20
José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

11:00
1
Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

10:45
3
Besnik Hasi had hem helemaal afgeschreven: Taravel gaat ermee naar de oorlog Analyse

10:30
3
Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV

10:15
1
Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

09:55
28
Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes" Reactie

09:30
Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

09:15
1
🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

09:00
2
🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

08:40
1
Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

08:20
11
Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

08:00
6
Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

07:40
3
Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

07:20
7
Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft Reactie

06:45
6
Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur"

07:00
1
"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek

06:30
3
Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi Reactie

06:00

