Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

Zulte Waregem neemt afscheid van Sven Vandenbroeck. De coach van Essevee betaalt het gelag voor de slechte resultaten van de laatste maanden.

Promovendus Zulte Waregem kende na een moeizaam seizoensbegin een sterke periode in september en oktober. Intussen zijn ze echter in degradatieproblemen verwikkeld geraakt. Ze staan nog maar één punt boven de play-downs.

Na die sterke periode ging het echter steil bergaf. Resultaten bleven uit, ondanks dat het spel soms lof oogstte. Vandenbroeck bleef echter vasthouden aan zijn spelconcept.

Essevee won slechts twee van de laatste zestien competitiewedstrijden. Ondanks een heel sterke match tegen Anderlecht en ook tegen Standard hadden ze meer verdiend.

Paniek in de keet na degradatiezorgen

Hoewel Vandenbroeck de club vorig seizoen nog naar promotie leidde, nam een deel van de aanhang hem de laatste tijd regelmatig op de korrel. Vooral omwille van de situatie met Jelle Vossen, die amper nog aan spelen toekwam.

Wie gaat overnemen is momenteel nog niet bekend. Zulte Waregem wil absoluut wegblijven uit de Relegation Play-offs, want de kans bestaat dat er drie teams degraderen.