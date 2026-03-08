Reactie Nathan De Cat, vier assists en twee goals in 5 matchen: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Jan Breydelstadion
| 1 reacties
Nathan De Cat, vier assists en twee goals in 5 matchen: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht leek lang op weg naar een stunt op het veld van Club Brugge KV, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een 2-2-gelijkspel. Na afloop overheerste bij doelpuntenmaker Nathan De Cat vooral het gevoel dat er meer had ingezeten. Hijzelf was was wel weer outstanding.

De jonge middenvelder vond dat Anderlecht een sterke wedstrijd speelde. “Ik denk dat het al bij al een goede wedstrijd was. Als je zo lang voorstaat, is het natuurlijk spijtig dat je die voorsprong niet kan vasthouden.”

Nathan De Cat speelt graag als 'nummer 10'

Volgens De Cat wist Anderlecht vooraf dat het moeilijk zou worden in Brugge. Toch slaagden de Brusselaars erin hun kansen te benutten. “We wisten dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. We hebben onze kansen gegrepen en ik denk dat we zelfs een derde doelpunt hadden kunnen maken.”

Opvallend: het waren twee jonge spelers die de doelpunten voor hun rekening namen. “Dat is leuk voor de club”, zei De Cat over zijn eigen treffer en die van Tristan De Greef. “Maar uiteindelijk is het een teamprestatie, niet alleen van de spelers die scoren.”

Toch ontgoocheling bij De Cat na de late gelijkmaker

De Cat speelde tegen Club Brugge in een meer aanvallende rol en bekroonde dat met een doelpunt. De positie ligt hem wel. Ivan Leko zei na de match dat hij niet echt onder de indruk was van De Cat, maar hij werd zelfs verkozen tot 'Man van de Match'. “Het is een rol die ik leuk vind. Maar uiteindelijk probeer ik het team te helpen, waar ik ook speel.”

De positie kwam er op vraag van de coach. De Cat twijfelde geen moment. Intussen heeft hij vier assists en twee goals in zijn laatste vijf matchen. “Als de coach dat verwacht, dan ga ik dat doen. Zonder twijfel. En ja, ik doe het ook graag.”

Lees ook... 🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie

Toch bleef er na het laatste fluitsignaal een wrange nasmaak hangen. “Na die 1-2 hadden we dat moeten vasthouden of de 1-3 maken. Dat is niet gebeurd, dus met die 2-2 ben ik toch teleurgesteld.”

Toch ziet De Cat positieve signalen bij Anderlecht. “We hebben dit seizoen veel ups en downs gehad, maar ik denk dat we nu tonen dat we echt een sterke ploeg hebben. We moeten gewoon proberen op deze lijn verder te gaan.” 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Nathan De Cat

Meer nieuws

🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie

🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie

17:30
1
Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk"

Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk"

16:18
6
Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge

Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge

15:29
Tresoldi onthult opmerkelijk verhaal over tweede goal en verklaart waarom hij enkel in Jan Breydel scoort Reactie

Tresoldi onthult opmerkelijk verhaal over tweede goal en verklaart waarom hij enkel in Jan Breydel scoort

17:45
Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

17:15
4
🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge Reactie

🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge

16:35
3
LIVE: Zulte Waregem ontsnapt aan onverdiende achterstand! Live

LIVE: Zulte Waregem ontsnapt aan onverdiende achterstand!

19:54
LIVE: Muja knalt STVV op voorsprong! Live

LIVE: Muja knalt STVV op voorsprong!

19:41
Ajax neemt afscheid van Fred Grim als T1 en kiest voor ex-coach uit de JPL

Ajax neemt afscheid van Fred Grim als T1 en kiest voor ex-coach uit de JPL

20:00
🎥 Opvallende gast aanwezig tijdens topper tussen Club Brugge en Anderlecht

🎥 Opvallende gast aanwezig tijdens topper tussen Club Brugge en Anderlecht

14:30
🎥 📷 Club-fans zorgen voor indrukwekkend spektakel voor topper tegen Anderlecht

🎥 📷 Club-fans zorgen voor indrukwekkend spektakel voor topper tegen Anderlecht

14:00
1
Verguisde Burgess krijgt mooi cadeau na wedstrijd tegen Genk: "Hij bedankte me"

Verguisde Burgess krijgt mooi cadeau na wedstrijd tegen Genk: "Hij bedankte me"

19:30
🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

19:15
Genk komt tekort tegen Union: Daan Heymans is duidelijk over wat er misliep

Genk komt tekort tegen Union: Daan Heymans is duidelijk over wat er misliep

18:30
Ex-speler van Beerschot en Antwerp zorgt voor ongelooflijke stunt in FA Cup

Ex-speler van Beerschot en Antwerp zorgt voor ongelooflijke stunt in FA Cup

19:00
Het zal toch niet opnieuw? KV Mechelen is er nog niet: debutant trapt KAA Gent de top-6 binnen

Het zal toch niet opnieuw? KV Mechelen is er nog niet: debutant trapt KAA Gent de top-6 binnen

18:00
Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen"

Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen"

17:30
3
Club Brugge verkocht hem voor 20 miljoen, maar nu loopt het helemaal mis

Club Brugge verkocht hem voor 20 miljoen, maar nu loopt het helemaal mis

16:30
1
Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

17:01
🎥 "Oh mijn God": Pep Guardiola ontploft helemaal na deze actie op Jérémy Doku

🎥 "Oh mijn God": Pep Guardiola ontploft helemaal na deze actie op Jérémy Doku

16:00
Promise David spreekt openhartig over zijn zware blessure en wil voor enorme verrassing zorgen Interview

Promise David spreekt openhartig over zijn zware blessure en wil voor enorme verrassing zorgen

15:00
SK Beveren haalt uit in derby tegen Lokeren en zet nieuwe stap richting titel

SK Beveren haalt uit in derby tegen Lokeren en zet nieuwe stap richting titel

15:31
Patro-coach Stijn Stijnen haalt uit: "Je kan onmogelijk spreken van een eerlijke strijd"

Patro-coach Stijn Stijnen haalt uit: "Je kan onmogelijk spreken van een eerlijke strijd"

13:30
2
Hans Vanaken kan historische overwinning boeken tegen Anderlecht en ... naast Deschacht komen

Hans Vanaken kan historische overwinning boeken tegen Anderlecht en ... naast Deschacht komen

12:30
Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge"

Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge"

11:31
12
Frank Boeckx laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Club Brugge - Anderlecht

Frank Boeckx laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Club Brugge - Anderlecht

10:00
1
LIVE Club Brugge-Anderlecht: Neemt blauw-zwart revanche voor nederlaag in Lotto Arena?

LIVE Club Brugge-Anderlecht: Neemt blauw-zwart revanche voor nederlaag in Lotto Arena?

08:40
Nicolo Tresoldi laat zich uit over zijn toekomst en laat er weinig twijfel over bestaan

Nicolo Tresoldi laat zich uit over zijn toekomst en laat er weinig twijfel over bestaan

12:00
LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge

LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge

12:35
1
KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

13:00
Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn"

Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn"

21:00
23
"Vieze tackle": kwam Burgess van Union goed weg na stevige charge op Mirisola van Genk?

"Vieze tackle": kwam Burgess van Union goed weg na stevige charge op Mirisola van Genk?

10:40
80
DONE DEAL: Anderlecht speelt belangrijke pion (ex-Antwerp en Mechelen) kwijt aan Edward Still

DONE DEAL: Anderlecht speelt belangrijke pion (ex-Antwerp en Mechelen) kwijt aan Edward Still

09:40
Red Flames maken indruk, Tessa Wullaert rondt mythische kaap

Red Flames maken indruk, Tessa Wullaert rondt mythische kaap

11:00
Imke Courtois spreekt over het WK: "Zekere hypocrisie"

Imke Courtois spreekt over het WK: "Zekere hypocrisie"

10:20
Twee extra geblesseerden bij Union? David Hubert geeft een update

Twee extra geblesseerden bij Union? David Hubert geeft een update

09:20
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Club Brugge - Anderlecht: 2-2 Dog3 Dog3 over KAA Gent - KV Mechelen: 0-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen" TIGERMANIA TIGERMANIA over STVV - Cercle Brugge: 1-0 SmurF SmurF over "Vieze tackle": kwam Burgess van Union goed weg na stevige charge op Mirisola van Genk? Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens" Andreas2962 Andreas2962 over Tristan Degreef verrast: "Niet minder kwaliteit dan Club Brugge" Meester Michel Meester Michel over Zulte Waregem - Standard: 0-0 polvh polvh over 🎥 📷 Club-fans zorgen voor indrukwekkend spektakel voor topper tegen Anderlecht Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Nathan De Cat neemt Anderlecht bij de hand: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved