Nathan De Cat, vier assists en twee goals in 5 matchen: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben"

Anderlecht leek lang op weg naar een stunt op het veld van Club Brugge KV, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een 2-2-gelijkspel. Na afloop overheerste bij doelpuntenmaker Nathan De Cat vooral het gevoel dat er meer had ingezeten. Hijzelf was was wel weer outstanding.

De jonge middenvelder vond dat Anderlecht een sterke wedstrijd speelde. “Ik denk dat het al bij al een goede wedstrijd was. Als je zo lang voorstaat, is het natuurlijk spijtig dat je die voorsprong niet kan vasthouden.”

Nathan De Cat speelt graag als 'nummer 10'

Volgens De Cat wist Anderlecht vooraf dat het moeilijk zou worden in Brugge. Toch slaagden de Brusselaars erin hun kansen te benutten. “We wisten dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. We hebben onze kansen gegrepen en ik denk dat we zelfs een derde doelpunt hadden kunnen maken.”

Opvallend: het waren twee jonge spelers die de doelpunten voor hun rekening namen. “Dat is leuk voor de club”, zei De Cat over zijn eigen treffer en die van Tristan De Greef. “Maar uiteindelijk is het een teamprestatie, niet alleen van de spelers die scoren.”

Toch ontgoocheling bij De Cat na de late gelijkmaker

De Cat speelde tegen Club Brugge in een meer aanvallende rol en bekroonde dat met een doelpunt. De positie ligt hem wel. Ivan Leko zei na de match dat hij niet echt onder de indruk was van De Cat, maar hij werd zelfs verkozen tot 'Man van de Match'. “Het is een rol die ik leuk vind. Maar uiteindelijk probeer ik het team te helpen, waar ik ook speel.”

De positie kwam er op vraag van de coach. De Cat twijfelde geen moment. Intussen heeft hij vier assists en twee goals in zijn laatste vijf matchen. “Als de coach dat verwacht, dan ga ik dat doen. Zonder twijfel. En ja, ik doe het ook graag.”



Toch bleef er na het laatste fluitsignaal een wrange nasmaak hangen. “Na die 1-2 hadden we dat moeten vasthouden of de 1-3 maken. Dat is niet gebeurd, dus met die 2-2 ben ik toch teleurgesteld.”

Toch ziet De Cat positieve signalen bij Anderlecht. “We hebben dit seizoen veel ups en downs gehad, maar ik denk dat we nu tonen dat we echt een sterke ploeg hebben. We moeten gewoon proberen op deze lijn verder te gaan.”