🎥 "Oh mijn God": Pep Guardiola ontploft helemaal na deze actie op Jérémy Doku

Pep Guardiola verloor zijn kalmte tijdens de wedstrijd tussen Manchester City en Newcastle in de FA Cup. De scheidsrechter floot niet voor een fout op Jérémy Doku, tot zijn grote woede.

Manchester City heeft met 1-3 gewonnen op het veld van Newcastle in de FA Cup. Voor het eerst sinds zijn blessure stond Jérémy Doku weer in de basis; hij vond opnieuw ritme en woog op de verdediging met zijn versnellingen.

Het was de Rode Duivel die City weer mee op gelijke hoogte bracht. De ex-Anderlecht-speler liet twee verdedigers staan en bediende Savinho, die de bal alleen nog goed hoefde te plaatsen om te scoren.

Shirt trekken, maar geen fout?

Maar een fase in de 53e minuut deed Pep Guardiola ontploffen. Doku zette aan en liet Kieran Trippier achter zich. De Belg ging alleen op doel af, maar de verdediger van Newcastle hield hem aan het shirtje tegen om zijn sprint af te stoppen.

How is this not a foul on Doku? pic.twitter.com/U3qQDoG49o — Exi Stant (@existantmcfc) March 7, 2026

De scheids floot echter geen fout. Guardiola sprong meteen recht om te protesteren... en hij was het die geel kreeg, waar hij nog bozer van werd. Volgens Sky Sports kan die sanctie hem een schorsing van twee wedstrijden opleveren.





Guardiola reageerde met ironie op de persconferentie. "Ik heb het record voor trainer met de meeste gele kaarten. Ik ga vakantie nemen. Oh mijn God. Hier gebeuren dingen die ik zelfs na tien jaar nog niet begrijp."