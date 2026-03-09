Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

KVC Westerlo kan in de slotfase van de competitie wel eens de derde of vierde hond in het spel worden. Met nog twee speeldagen te gaan strijden liefst acht ploegen nog voor de laatste drie tickets voor de Champions' Play-offs, en de Kempenaars hebben zich plots stevig in dat gevecht gemengd.

Voor Antwerp lijkt de droom van een plaats in de top zes na het 0-0-gelijkspel tegen La Louvière zo goed als vervlogen. De Great Old moet zes op zes pakken én hopen dat AA Gent, KRC Genk, Westerlo én Standard geen enkele wedstrijd meer winnen.

Opvallend: Westerlo heeft momenteel zelfs meer kans op een plaats bij de eerste zes dan Antwerp. De ploeg uit de Kempen is de voorbije weken immers in bloedvorm. Met een 0-1-overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven – dankzij een own-goal van Chukwubuikem Ikwuemesi – pakten ze tien punten uit de laatste vier wedstrijden.

Westerlo krijgt nog Club Brugge thuis en moet naar Standard

Door die sterke reeks staat Westerlo plots op amper één punt van de zesde plaats. De vraag is nu of de club zich in de laatste editie van het huidige play-offsysteem voor het eerst tussen de traditionele topploegen kan nestelen.

Trainer Issame Charaï blijft voorlopig wel met beide voeten op de grond. “We zitten nog altijd in de underdogrol en dat vind ik goed”, klonk het na de overwinning in Leuven.

Lees ook... Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"›

Toch wacht Westerlo nog een loodzwaar slot. Eerst komt Club Brugge KV op bezoek in ’t Kuipje – waar de laatste overwinning tegen blauw-zwart al dateert van 1999 – en daarna volgt nog een verplaatsing naar Standard. Maar als de Kempenaars hun huidige vorm doortrekken, zouden ze wel eens met het bot kunnen gaan lopen.