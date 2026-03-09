🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

Een bizarre scène heeft zaterdag voor opschudding gezorgd in de tijdens de wedstrijd tussen Preußen Münster en Hertha BSC. Net toen de scheidsrechter een strafschopfase wilde bekijken, viel het VAR-scherm plots uit.

Vlak voor de rust werd scheidsrechter Felix Bickel naar de zijlijn geroepen om een mogelijke penaltyfase te bekijken. Maar toen hij bij het scherm aankwam, bleek de monitor volledig zwart te zijn.

Al snel bleek dat het geen technisch probleem was, maar sabotage. Een gemaskerde supporter van Münster had simpelweg de stekker van het scherm uitgetrokken. Tegelijkertijd ontrolden fans van de thuisploeg een spandoek met de boodschap: “Trek de stekker uit de VAR.”

Ondanks actie toch penalty voor Hertha Berlin

De actie zorgde voor een opmerkelijke onderbreking, maar had uiteindelijk weinig effect op de beslissing. Omdat de scheidsrechter de beelden niet kon bekijken, nam de VAR-official op afstand de knoop door.

Tot ongenoegen van de thuisfans leverde dat alsnog een strafschop op voor Hertha. De bezoekers profiteerden van die beslissing en kwamen op voorsprong in de wedstrijd.

Uiteindelijk trok Hertha BSC met 1-2 aan het langste eind. Preußen Münster liet nadien weten dat het alles in het werk stelt om de verantwoordelijke supporters te identificeren.



