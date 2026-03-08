Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Jan Breydelstadion
Nathan De Cat liep zich 65 minuten lang de longen uit het lijf. Hij scoorde ook een schitterende goal, maar kon niet zo zwaar zijn stempel drukken als normaal op het paars-witte middenveld. Club Brugge-coach Ivan Leko werd er achteraf naar gevraagd.

De Cat speelde een goeie match, maar naar zijn doen geen dominante. Hij stond als 'nummer 10', maar kwam minder aan de bal dan normaal. Ook Ivan Leko zag dat hij niet al zijn kwaliteiten kon ontplooien. Al werd hij achteraf wel verkozen tot 'Man van de Match'.

Hij heeft dat extra pigment dat hem er - zeker gezien zijn leeftijd - bovenuit doet springen. "De Cat is een heel goeie speler", aldus Leko. "Maar vandaag maakte hij niet echt indruk. Dat kon ook niet, want Anderlecht speelde op de tegenaanval. Hij heeft al betere matchen gehad."

De Kroatische coach van blauw-zwart ziet echter wel ook dat hij één van de grootste talenten op de Belgische velden is. "Hij gaat een fantastische carrière maken. Hij is zo jong en al zo belangrijk, maar na deze match is het moeilijk zeggen dat ik onder de indruk was. Zij speelden verdedigend en hij domineerde het middenveld niet."

De Cat werd weeral na een dik uur gewisseld

Nadat De Cat naar de kant moest - weeral na een dik uur - steeg de druk van Brugge wel. "Het had geen precieze reden. Hij had al veel gegeven", verklaarde Taravel. "Hij kon nog door, maar we hebben ook kwaliteit op de bank zitten."

Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge
De Cat zelf gaf een iets andere versie. "Ik had aan de coach aangegeven dat ik er wat door zat", aldus de17-jarige middenvelder. "Waar ik zelf het liefst speel, hoger of lager? Ik speel waar de coach me zet", grijnsde hij met een diplomatisch antwoord.

