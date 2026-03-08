Ex-speler van Club Brugge helpt Carl Hoefkens aan doelpuntenrijk gelijkspel tegen Feyenoord

Ex-speler van Club Brugge helpt Carl Hoefkens aan doelpuntenrijk gelijkspel tegen Feyenoord
NAC Breda en Feyenoord hebben vandaag voor spektakel gezorgd in de Eredivisie (3-3). Carl Hoefkens kreeg daarbij de hulp van een ex-speler van Club Brugge.

In Nederland vertoeft NAC al een hele tijd in de onderste regionen. Vandaag liet de ploeg van Carl Hoefkens tegen Feyenoord zien dat het misschien wel een betere klassering verdient.

De Rotterdammers namen de leiding dankzij twee spelers met een verleden in België. Anis Hadj Moussa (ex-Olympic Charleroi en Patro Eisden) gaf de assist voor de openingstreffer van Ayase Ueda (ex-Cercle).

Een boeiende wedstrijd

Het was een andere voormalige JPL-speler die NAC halverwege de eerste helft op gelijke hoogte bracht. Kamal Sowah (o.a. ex-Club Brugge) scoorde uit een corner zijn eerste doelpunt sinds 30 september 2023. Feyenoord nam daarna opnieuw de leiding, maar NAC draaide het tij met twee doelpunten vlak voor rust.

Feyenoord sloeg meteen na de rust terug. Jordan Bos (ex-Westerlo) gaf de assist voor de 3-3 van Ueda. De Japanse spits heeft dit seizoen al 20 doelpunten gemaakt in 24 Eredivisie-wedstrijden.

Dat was meteen ook de eindstand. NAC en Feyenoord schieten weinig op met een punt. Carl Hoefkens en co blijven in de degradatiezone, terwijl de Rotterdammers ​nu 19 punten in het krijt staan op koploper PSV.

