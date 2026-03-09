"Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren

Sporting Hasselt krijgt de laatste jaren bijzonder veel aandacht. Volgens mede-eigenaar Sam Kerkhofs tonen zelfs bekende namen interesse om mee in het project te stappen.

Het is bijzonder spannend in eerste nationale. Sporting Hasselt staat er op kop, samen met Knokke. Beide ploegen tellen 46 punten, met nog zes wedstrijden te gaan. De Limburgers zouden dus eventueel kunnen promoveren naar de Challenger Pro League.

De club van Sam Kerkhofs en Rik Verheye brengt veel hype met zich mee en dat wakkert ook interesse aan bij potentiële investeerders. Kerkhofs sprak bij de podcast FC Limburg, van Het Belang van Limburg, over het onderwerp.

"Dat zijn vooral buitenlandse dingen, waar ik voorlopig geen verdere gesprekken mee ga voeren", vertelde hij. "Een Amerikaanse groep, een Turkse... Dat blijft bij dat ze komen snuffelen en dat wij die boot afhouden."

Sam Kerkhofs noemt Thibaut Courtois als mogelijke investeerder

Maar toen dropte hij de naam van iemand die we allemaal wel kennen. "Iemand als Thibaut Courtois zou me veel meer interesseren om iets op poten te zetten. Ik ken hem al 15 jaar", zegt Kerkhofs.

"Toen we Sporting Hasselt overnamen, heeft hij dat met argusogen gevolgd en ik denk dat Thibaut wel gecharmeerd is. Hij is een ondernemer in de sport aan het worden en er is een gesprek geweest, maar het is nog veel te vroeg om te zeggen waar dit gaat uitkomen."





De zakenpartner van Thibaut Courtois, Gonzalo Vila, zei in het verleden al dat ze nog in twee Europese clubs gaan investeren, waaronder één in België. In het verleden werd Courtois al aandeelhouder bij het Franse Le Mans.