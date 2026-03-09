En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

Nathan De Cat blijft indruk maken bij Anderlecht. Hoe hoog zijn carrière hem ook zal brengen, hij zal zich ongetwijfeld 26 juni 2024 altijd herinneren.

Een week geleden was Eden Hazard aanwezig in het Lotto Park bij Anderlechts 5-1-zege tegen Leuven. Hij was onder de indruk van de nieuwe dubbele treffer van zijn broer Thorgan, maar vooral van het spektakel van Nathan De Cat.

Naast zijn assist liet de Belgische belofte nogmaals zien wat hij in huis heeft, met onder andere een dribbel nabij de hoekvlag op het afgekeurde doelpunt van Moussa Diarra die Eden zelf niet zou hebben misstaan.

Gisteren was De Cat opnieuw een van de grote uitblinkers bij het gelijkspel van Anderlecht in Brugge. Ondanks dat de omstandigheden niet ideaal waren voor een jonge speler die vooral op balbezit uitblinkt, toonde de Brusselaar karakter tegen de Brugse dominantie en scoorde hij uit een van zijn zeldzame kansen met een één-tijdsschot dat Simon Mignolet kansloos liet.

Een actie die Eden Hazard ongetwijfeld opnieuw te zien zal krijgen. “Het leek me al dat die grote blonde jongen iets in zich had", zal hij gedacht hebben. De twee hebben al eerder het podium gedeeld – of beter gezegd, Nathan De Cat heeft dat van Eden betreden, die het bijna volledig voor zichzelf had.

Gala-debuut tegen Eden Hazard

We schrijven 26 juni 2024. Enkele uren voor België – Oekraïne, dat ons op de een of andere manier naar de achtste finales van het EK brengt, verzamelen 4.000 toeschouwers zich in het Stade Leburton voor een bijzonder oefenduel. Tubize-Braine ontvangt Anderlecht voor het eerste vriendschappelijke seizoenstestreek, maar iedereen kijkt naar Eden, die voor het eerst sinds zijn carrière-einde de schoenen weer aantrekt..





Terwijl de speler uit Braine de opwarming in slippers doorbrengt (hij zal in de tweede helft als invaller spelen), komt Anderlecht met veel jongeren onder het zonnetje van Tubeke. Thorgan Hazard, herstellende van zijn kruisbandblessure, is nog niet van de partij, dus is het tijd voor nieuwe gezichten.

Brian Riemer geeft speelminuten aan enkele talenten zoals Ismaël Baouf, Amando Lapage, Devon De Corte, Tristan Degreef, Luca Monticelli, Robbie Ure en Nunzio Engwanda. Théo Leoni wordt als linksachter opgesteld.

Anderlecht neemt al snel het heft in handen en loopt binnen de kortste keren uit naar 0-4, met doelpunten van Francis Amuzu, Tristan Degreef, Alexis Flips en een ongelukkige eigen goal van de lokale doelman. In de tweede helft komt de nog geen 16-jarige Nathan De Cat in het veld.

Met zijn rugnummer 74, zijn grote blonde haardos en zijn gedurfde balbehandeling lijkt De Cat het begin van iets groots te schrijven. Toch wordt zijn allereerste optreden bij het A-team van Anderlecht overschaduwd door de entree van Eden Hazard, die zelfs het eerredderpunt van Tubize-Braine veiligstelt voor een uitzinnige menigte.

De Cat heeft intussen al vijf trainers gehad

De geschiedenis zal onthouden dat de jonge De Cat zijn illustere voorganger raakte, die hem dat niet kwalijk nam. Het Stade Leburton wist nog niet dat twee generatie-talentjes uit het Belgische voetbal elkaar de hand zouden schudden: het aantal handtekeningen- en selfie-aanvragen was bij het eindsignaal behoorlijk scheef verdeeld.

Sindsdien is er veel veranderd: terwijl Eden zijn handicap op de golfbaan blijft verbeteren, is Nathan de spelmaker van Anderlecht geworden op de leeftijd waarop zijn tegenstander destijds bij Lille opkwam, nog voor de komst van Rudi Garcia. Zal Garcia De Cat meenemen in zijn selectie voor het WK? Dat zou enkel de vroegrijpheid van het fenomeen bevestigen.

Op 17-jarige leeftijd heeft Nathan De Cat al onder vijf verschillende trainers in het A-team van Anderlecht gespeeld: Brian Riemer, David Hubert, Besnik Hasi, Edward Still en Jérémy Taravel. Dit is ook modern voetbal: talent wacht niet, en ook de explosieven niet.