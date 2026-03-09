🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

De finale van het staatskampioenschap van Mineiro heeft zondagavond een smet gekregen door een massale vechtpartij in de slotfase van de wedstrijd. Het Braziliaanse voetbal liet zich van zijn minst fraaie kant zien tijdens de clash tussen Cruzeiro en Atletico Mineiro.

Cruzeiro kroonde zich tot staatskampioen door een minimale 1-0-zege op Atletico, dankzij een doelpunt van Kaio Jorge net na het uur. Op sportief vlak viel er dus reden tot feest, maar de slotfase werd volledig overschaduwd door geweld op het veld.

Het incident begon toen een speler van Cruzeiro te fel doorging op doelman Everson van Atletico. Wat volgde, was een minutenlange confrontatie tussen spelers en staf van beide clubs. Ook Hulk, bekend van zijn periodes bij Zenit St. Petersburg en FC Porto, liet zich gelden. Op sociale media is te zien hoe de 39-jarige aanvaller uithaalt met een vuistslag tegen het achterhoofd van een tegenstander.

Por la tremenda trompada que le dio a Lucas Romero en el partido de Atlético Mineiro ante Cruzeiro en la final del Campeonato Mineiro.

Hulk zelf reageerde geschokt na afloop. “Dit is betreurenswaardig. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt tijdens een voetbalwedstrijd. Het is onze verantwoordelijkheid om ons imago en dat van de club te beschermen", zei hij.

De scheidsrechter floot de wedstrijd direct af na de vechtpartij. Hoewel er op het moment zelf geen rode kaarten konden worden uitgedeeld, nam hij in zijn wedstrijdrapport geen blad voor de mond: liefst 23 rode en 32 gele kaarten werden genoteerd, zo melden verschillende Braziliaanse media.





Onder de gestrafte spelers bevonden zich onder meer Hulk en Alan Minda, die in januari van Cercle Brugge naar Atletico Mineiro verkaste. De incidenten zetten een smet op de titel voor Cruzeiro en zullen de Braziliaanse voetbalbond ongetwijfeld tot actie aanzetten.