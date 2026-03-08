Serge Gumienny vol ongeloof na aanslag Burgess: "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen"

Union SG won zaterdag met 2-1 van KRC Genk, maar achteraf ging het vooral over één fase. Christian Burgess kwam weg met geel na een zware tackle op Robin Mirisola, tot grote verbazing van oud-scheidsrechter Serge Gumienny.

Zaterdagavond nam KRC Genk het op tegen Union SG. De Brusselaars wonnen de wedstrijd met 2-1. Een terechte uitslag, al had de wedstrijd ook helemaal anders kunnen lopen.

In de tweede helft kregen de Limburgers een strafschop voor een zware fout van Christian Burgess. De centrale verdediger ging vol door op de enkel van Robin Mirisola en kreeg slechts geel voor zijn aanslag.

Serge Gumienny begrijpt beslissing over Burgess niet

Een beslissing waar weinig begrip voor is, want ook de VAR greep niet in. "De tackle van Burgess is voor mij het schoolvoorbeeld van een rode kaart", zegt Serge Gumienny bij Het Belang van Limburg. "Hij raakt zijn tegenstander met een gestrekt been en zijn voet vooruit boven de enkel."

Hiervoor had hij zeker enkele speeldagen schorsing voor kunnen krijgen, maar hij wist eraan te ontsnappen. "Ik weet niet wat je nog meer moet doen om rood te krijgen", gaat Gumienny verder, die een duidelijk patroon ziet.

"Maar goed, het gaat hier natuurlijk over Christian Burgess. Vorig jaar kwam hij bijna wekelijks weg met dit soort tackles. Ik snap niet dat hij nu weeral door de mazen van het net is geglipt", aldus de voormalige scheidsrechter.