Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen
Foto: © photonews

Jérémy Taravel kiest steevast voor Moussa Diarra in het hart van de defensie bij RSC Anderlecht. De 25-jarige Malinees toont zich onverzettelijk. En dat heeft het paars-witte bestuur eveneens gezien.

RSC Anderlecht huurt Moussa Diarra tot het einde van het seizoen van Deportivo Alavés. De transfer was één van de laatste wapenfeiten van Olivier Renard als sportief directeur van paars-wit.

Renard bedong eveneens een aankoopoptie. Voor twee miljoen euro is Diarra ook definitief een speler van Anderlecht. De Belgische recordkampioen heeft tot eind juni tijd om de optie te lichten.

Géén perfect voetbal, wél leiderschap en onverzettelijkheid

Volgens onze informatie wijzen de neuzen in het Lotto Park in dezelfde richting. Taravel moet van Diarra geen perfect voetbal verwachten, maar met zijn leiderschap en onverzettelijkheid is hij een gesel voor iedere aanvaller.

De nieuwe technisch directeur zal dus meteen een duidelijke opdracht krijgen: Diarra overtuigen om een contract te tekenen in het Lotto Park. En als het even kan minder dan twee miljoen euro betalen voor de vijfvoudig Malinees international.

Wat wil én kan RSC Anderlecht betalen voor Moussa Diarra?


Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van Diarra op anderhalf miljoen euro. De 25-jarige verdediger heeft een contract tot medio 2028 bij Alavés.
 

