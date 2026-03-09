Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

Bayern München wil het contract van Harry Kane verlengen. De nodige stappen zijn ondertussen gezet. Wat is de stand van zaken?

Harry Kane is dé sterkhouder van Bayern München. Zijn statistieken spreken dan ook voor zich: de 33-jarige Brit vond dit seizoen al 45 (!) keer de weg naar de touwen.

De huidige overeenkomst van Kane in Beieren loopt medio 2027 af. Maar Bayern München gaat de komende maanden niét afwachten en wil het contract openbreken.

Nieuw contract voor Harry Kane

De Duitse media weten dat de gesprekken zijn opgestart. Haast is er echter niét. Beide partijen hebben de wens uitgesproken om met elkaar door te gaan. Momenteel worden de verwachtingen bij elkaar afgetoetst.

De verwachting is dan ook dat het tot een akkoord zal komen. Moeten we een gokje doen? Kane verlengt voor het WK zijn overeenkomst met twee extra seizoenen.

Verhuis naar Spanje, terugkeer naar Londen


Al heeft de 112-voudig Engels international alternatieven. FC Barcelona ziet in hem een alternatief voor Robert Lewandowski. Al mikken de Catalanen de pijlen vooreerst op Julian Alvarez. Ook Tottenham Hotspur droomt van een grootse terugkeer van Kane.

