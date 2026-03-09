Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

Nathan De Cat maakte opnieuw indruk bij Anderlecht tegen Club Brugge. De 17-jarige middenvelder scoorde en werd uitgeroepen tot Man van de Match. Analist Marc Delire ziet een enorme toekomst voor het toptalent.

Nathan De Cat maakte zondagnamiddag veel indruk tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge. De Anderlecht-middenvelder scoorde een prima doelpunt. Met veel precisie klopte hij Simon Mignolet.

Na de wedstrijd kreeg hij bovendien de trofee van Man of the Match. Voor een 17-jarige blijft het bijzonder indrukwekkende wat voor prestaties hij week op week kan neerzetten.

Hij wordt gezien als een van de grootste JPL-talenten. Anderlecht zal er dan ook veel aan doen om hem nog lang te houden. Momenteel heeft hij nog een contract tot juni 2027.

Marc Delire plakt stevig prijskaartje op Nathan De Cat

Als hij dan toch vertrekt, zal hij heel wat geld opleveren. De Europese top houdt hem in de gaten. "Hij moet minstens nog een jaar bij Anderlecht blijven. Of Anderlecht moet hem verkopen voor minstens 50 miljoen euro", stelt analist Marc Delire bij RTL.

"Als je ziet welke bedragen er in Engeland worden betaald voor spelers die duidelijk minder talent hebben, dan is 50 miljoen euro het absolute minimum", zegt hij nog. Transfermarkt schat zijn waarde op 17 miljoen euro.