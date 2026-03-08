🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie

Nathan De Cat bevestigt wedstrijd na wedstrijd bij Anderlecht. De jonge middenvelder maakte een heel mooi doelpunt voor Anderlecht.

Nathan De Cat heeft nog maar eens zijn hele klasse bevestigd in het Jan Breydelstadion tegen Club Brugge. De jonge middenvelder van Anderlecht opende de score met een heerlijk geplaatst laag schot, waar Simon Mignolet geen antwoord op had.

0️⃣-1️⃣ | Nathan De Cat conclut magnifiquement face à Simon Mignolet ! 🐈‍⬛🇧🇪 #CLUAND pic.twitter.com/bs1GxRRGvX — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 8, 2026

De 17-jarige ket loopt op water sinds Jérémy Taravel het roer van de ploeg heeft overgenomen. Hij was zes keer beslissend in vijf wedstrijden: twee doelpunten en vier assists. Voor een middenvelder is dat allerminst slecht.

Sociale media ontploffen

Op X (het vroegere Twitter) wrijven de supporters hun ogen uit. "Nathan De Cat is onbespeelbaar", klinkt het bij een fan. "Ik heb zelden nog zo’n sterke jonge speler bij Anderlecht gezien sinds Kompany!", schrijft een andere supporter.

Nathan De Cat est juste injouable. Je connais très peu de joueur mélangeant autant la créativité avec ballon et l’impact sans ballon.



On se rappellera longtemps de son passage en Belgique. — Nils (@NilsStrpn) March 8, 2026

Het moeilijkste voor Anderlecht wordt om hem komende zomer te houden. De Brusselse club plakte een prijskaartje van 35 miljoen euro op hem, met nog enkele voorwaarden. Vorig seizoen informeerde het Bayern München van Vincent Kompany al. De match eindigde op een 2-2 gelijkspel, met Degreef voor Anderlecht en een dubbelslag van Tresoldi voor Brugge.

De verrassing van Rudi Garcia?

Geniet van zijn talent zolang hij nog in het Lotto Park speelt. Rudi Garcia zou hem kunnen selecteren voor de interlandperiode eind maart. Verschillende analisten dringen er al op aan.