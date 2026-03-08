"Vieze tackle": kwam Burgess van Union goed weg na stevige charge op Mirisola van Genk?

Union SG won op zaterdagavond een belangrijk duel van KRC Genk. Achteraf was er wel hier en daar wat te doen over de arbitrage. Met name

Union SG won van KRC Genk, waardoor ze sowieso ook na 28 speeldagen op kop blijven in de competitie. En Genk moet vrezen in de strijd om de top-6 dat het allemaal nog spannender gaat worden als de teams onder hun winnen.

Robin Mirisola en Christian Burgess reageren na "vieze tackle"

Op een bepaald moment in de wedstrijd kreeg Robin Mirisola een pittige tackle van Christian Burgess te verwerken. Die tikte hem duidelijk vrij hoog op de enkel aan, maar kwam weg met een gele kaart - de VAR maakte daar ook geen rood van.

Dader en slachtoffer reageerden zeer duidelijk na de wedstrijd. “Het doet nog pijn, maar het is oké en zal wel herstellen. Het was wel een vieze tackle”, sprak de Genk-spits na afloop bij DAZN over de zware charge op hem.

Kwam Christian Burgess goed weg met een gele kaart?

Burgess van zijn kant? Die vond het gewoon geel, zonder meer. "Er was zeker contact, dus ik ga niet betwisten dat het een strafschop was. Hopelijk is die jongen oké, want ik had geen verkeerde intenties", aldus de verdediger.

Geel was wat hij had verwacht. Kwam de verdediger van Union SG - met oog op een mogelijke lange schorsing - goed weg met de gele kaart? De beelden die Mirisola zelf uiteindelijk deelde van zijn blessure doen eraan twijfelen.