🎥 Hallo, Rudi Garcia? Bundesliga-Belg solliciteert naar plekje bij Duivels met héérlijke goal

De Rode Duivels blazen later deze maand verzamelen voor enkele oefenduels. Het is uitkijken naar de selectie van bondscoach Rudi Garcia. Krijgt een Belg uit de Bundesliga opnieuw zijn kans?

De Rode Duivels spelen twee oefenduels de komende periode. Op 28 maart kijken ze de Verenigde Staten in de ogen. Op 1 april is Mexico de tegenstander. Die duels moeten Rudi Garcia iets wijzer maken met het oog op het WK.

Maar wie krijgt een kans in de selectie? Verschillende Belgen spelen zich tegenwoordig in de kijker in het buitenland. Dit weekend was het de beurt aan Olivier Deman, die na een zware blessure van zich laat horen bij Werder Bremen.

Olivier Deman scoort met een héérlijke plaatsbal

Deman brak in augustus vorig jaar zijn enkel en zag zijn seizoensbegin in rook opgaan. Hij maakte begin januari zijn rentree en stond sindsdien al enkele keren in de basis. Dit weekend zette hij een nieuwe stap.

Zo was Deman belangrijk in de zege op bezoek bij Union Berlin. De thuisploeg kwam op voorsprong, maar Werder zette de scheve situatie nog helemaal recht. Deman zorgde met een héérlijke plaatsbal voor de 1-1, waarna Stage, Grüll en Čović voor de 1-4 zorgden. Senne Lynen startte net als Deman in de basis.

De linkerpoot speelt zich zo misschien net op tijd in de kijker voor het WK. Onder Domenico Tedesco werd hij verschillende keren geselecteerd en mocht hij drie caps vieren. Zijn laatste optreden voor de Belgen dateert ondertussen van 23 maart 2024. Komt daar binnenkort verandering in?



